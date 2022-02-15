Не вылеченный насморк может обернуться операцией

Врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов. Фото из личного архива

Врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов рассказал о том, что делать при насморке, к чему может привести беспечный подход к лечению, а также дал советы тем, кто хочет укрепить ухо, горло и нос.

- Есть поговорка: если насморк лечить, он проходит за семь дней, а если не лечить, то за неделю. Так нужно ли его лечить? Нужно ли идти к оториноларингологу с такой пустяковой, на фоне того же коронавируса, проблемой?

- Конечно же, насморк лечить надо. Причем, лечить качественно, с помощью ЛОР-специалистов. Сегодня так сложилось, что значительная часть сил брошена на борьбу с одной болезнью – COVID-19, новой коронавирусной инфекцией. Лечение ковида сейчас чем-то напоминает алгоритм наших действий после ДТП. Первая мысль: все ли живы-здоровы, все ли нормально с организмом? Потом мы выходим из автомобиля и осматриваем повреждения. И лишь после этого едем в автосервис и проверяем автомобиль на скрытые дефекты.

- И на какой же «стадии» мы сейчас?

- Учитывая все происходящее, сейчас мы смотрим, все ли живы-здоровы, и лишь иногда «осматриваем автомобиль». Сами посудите: многопрофильные специализированные центры перепрофилированы под ковидные госпитали — и так во всем мире! По большому счету, амбулаторно-поликлиническая помощь ЛОР-врачами практически не оказывается. Плановая хирургическая помощь уменьшена в разы.

- И к чему это может привести?

- К росту хронических заболеваний, в том числе болезней уха или носа. Причем, уже в ближайшее время. Если возвращаться к нашей аналогии с ДТП, эти хронические заболевания и станут теми самыми скрытыми дефектами, которые мы выявим позднее. Только речь, к сожалению, не о машинах, а о людях, об их здоровье. Любое перепрофилирование больших клинических центров под ковидные госпитали лишает население доступа к помощи узких специалистов. Поэтому, повторюсь, даже насморк необходимо лечить — чтобы избежать осложнений. Потому что лечить эти осложнения в большинстве случаев гораздо труднее, чем то, что мы привыкли называть насморком.

- Какие осложнения вы имеете в виду, когда говорите о последствиях не вылеченного вовремя насморка? Какие осложнения происходят чаще всего? Какие из них самые неприятные?

- Наиболее частое и, одновременно, самое грозное осложнение насморка – острый средний отит. Особенно часто он возникает у детей. Это объясняется тем, что слуховая труба, которая соединяет носоглотку с ухом, у детей короче и шире, чем у взрослых. Поэтому инфекция из носоглотки может перейти в ухо, вызвав острый средний отит. Наиболее сильно риску возникновения острого среднего отита подвержены дети с аденоидитом, а также те, кто постоянно контактирует с различными вирусами и бактериями.

- А как же им не контактировать, если в группе в детском саду постоянно кто-то болеет? А сейчас — особенно...

- Видимо, нужно, как в советские времена, ужесточить контроль прихода больных детей в детский сад. Тогда детей с симптомами заболеваний просто не пускали в группу, оставляли дома. И уменьшали бактериальную нагрузку на организм здоровых детей. Стоит задуматься над тем, чтобы доукомплектовать детские сады медицинским персоналом, обустроить соляные комнаты, ингалятории, может быть, даже сауны! Чтобы детский сад был местом, где дети не только играют, спят и учатся, но и оздоравливаются. Тогда и болеть станут значительно меньше. И осложнения насморка будут встречаться гораздо реже, в том числе хронические формы.

- Ну а пока соляные комнаты, ингалятории и сауны в детских садах только в планах, расскажите о симптомах хронического отита.

- Хронический отит – довольно грозное заболевание, которое начинается чаще всего как либо нелеченный, либо недолеченный насморк, либо не вылеченный острый средний отит. Проявляется он перфорацией барабанной перепонки, периодическими гнойными выделениями из среднего уха, снижением слуха. Хронический отит бывает и без перфорации барабанной перепонки, но вот повреждения структуры среднего уха встречаются всегда. Это могут быть повреждения слуховых косточек, полипы, холестеатомы. Все это приводит к нарушениям слуха. Лечение хронического отита всегда оперативное. Безусловно, лучшая операция — та, которой удалось избежать. Но избежать получается не всегда.

- А острые отиты как лечатся?

- Как правило, консервативно. Хирургия применяется только в случаях, когда консервативная терапия неэффективна или есть риск возникновения внутричерепных осложнений. Переход отита в хроническую форму – это самое яркое подтверждение того, что консервативные способы лечения не приносят результата.

- Какие обследования необходимо провести перед операцией?

- Обязательно нужно проводить обследование уха. Причем, на современном уровне. Отоларингологи должны отойти от использования налобных рефлекторов при осмотре уха. Это каменный век! Ухо необходимо смотреть под микроскопом. Микроскоп должен быть в каждом ЛОР-кабинете. Также, нужно проводить компьютерную томографию височных костей, чтобы четко понимать степень поражения среднего уха и объем хирургического лечения.

- А какие современные технологии используются сегодня для самих операций?

- К счастью, времена, когда у ЛОР-хирурга из инструментов были только стамеска, долото, молоток — почти как у плотника — уже прошли. Сейчас в распоряжении врачей микроскопы, эндоскопы, моторная система Medtronic, которая позволяет одновременно удалять и извлекать патологическую ткань и буквально одним кликом менять насадки.

- Знаю, что у ЛОР-хирургов сейчас есть даже навигационная хирургическая система. В чем ее ключевое преимущество для врача и пациента?

- Она позволяет визуализировать структуры, которые скрыты от нас. Если раньше все было на ощупь, то сейчас, благодаря навигационной системе, можно увидеть все участки ткани на мониторе. По сути, это компьютерная томография в режиме онлайн.

Я много оперирую на среднем ухе и понимаю, что навигационная система при операции нужна не всегда. Это, простите, как дорогое нижнее белье у женщины. Когда оно есть, дама чувствует себя увереннее. Вот и с навигационной системой Medtronic то же самое: когда она установлена в операционной, ЛОР-хирург увереннее работает. Он понимает, что в любой момент в случае возникновения непредвиденной ситуации он может ее задействовать. Риск осложнений значительно уменьшается.

- А что делать, чтобы вообще не болеть? И как избежать осложнений, если уберечься не получилось?

- Для того, чтобы не болеть, нужно повышать общий и местный иммунитет. И «волшебной» таблетки для этого у нас нет. Есть комплекс правил, которые необходимо соблюдать постоянно, — и тогда все получится. В первую очередь, это прогулки на свежем воздухе протяженностью не менее шести-семи километров в день. Регулярное соблюдение питьевого режима. Мы должны пить до 2-2,5 литров воды в сутки. По утрам желательно делать зарядку по 5-10 минут. Это улучшит кровоток и работу гормональной системы. Кроме того, я рекомендую пить витамины. Витамин С в дозировке до 1000 мг в сутки, витамин D (в зимний период) - до 4000 единиц, цинк 15-25 мг в сутки, а также витамины группы В.

Если человек заболел, простудился, нужно обратиться к отоларингологу, который назначит правильное лечение. Это могут быть и противовирусные препараты, и сосудосуживающие капли... При температуре свыше 38 градусов можно использовать жаропонижающие, лучше всего – парацетамол. Во время жара количество выпиваемой воды необходимо увеличить до 3 литров в сутки. И, конечно, оставаться дома.

Не стоит злоупотреблять антибактериальными препаратами. Вирусная инфекция антибиотиками не лечится. И вообще, назначение антибиотиков, как и любых других препаратов – прерогатива врача. Мы назначаем антибиотики, только если есть признаки бактериальной инфекции, когда высокая температура держится дольше трех-четырех дней, присутствует гнойный насморк, налицо симптомы гнойного отита. Но даже в этих случаях антибиотики — это препараты резерва. Начинаем мы всегда с противовирусных средств и симптоматической терапии.