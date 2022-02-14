Презентация книги «Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева»: прямая онлайн-трансляция

Советские военные специалисты у сбитого американского самолета. На переднем плане: Виктор Болярский, сзади (слева-направо) Юрий Георгиевский, Константин …, Вячеслав Саблин, Алексей Чистосердов, Виктор Фёдоров. г. Хайфон, Вьетнам. 1967 год

В понедельник, 14 февраля в 16.00 в Музее военной формы состоится презентация совместного проекта медиагруппы «Комсомольская правда» и Российского военно-исторического общества – уникального исторического альбома «Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева».

Работа над книгой шла более года – от задумки до воплощения идеи, от кропотливой архивной и редакторской работы до получения тиража из типографии.

На 439 страницах эксклюзивного сборника сведены полтысячи подлинных документов, еще вчера имевших гриф секретности. А многие фотографии из личных архивов свидетелей и участников событий того времени публикуются впервые для широкой аудитории.

Холодная война породила десятки локальных войн и конфликтов, во многих из которых негласно был вынужден принимать участие Советский Союз. Долгое время эти страницы истории советских солдат и офицеров были «стерты» из официальной повестки и риторики; десятилетиями мужество и героизм, проявленные нашими соотечественниками в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Анголе, Эфиопии, замалчивались.

И вот теперь они представлены в одной книге.