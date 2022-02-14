Минобороны восстановит гражданский аэропорт в Забайкалье

Военные строители будут восстанавливать аэропорт в тайге Каларского района Забайкалья, который находится почти в 2 тысячах километрах от Читы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" восстановят для нужд региона один из самых отдаленных гражданских аэропортов страны в Забайкальском крае.

- К настоящему времени завершены изыскательные работы, проведена геодезическая разведка, осуществляется подготовка к переброске на площадку строительства спецтехники и жилых модулей. Ввиду труднодоступности объекта военными строителями разработана специальная логистическая схема для завоза техники и строительных материалов.

Самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы, грунтовые катки и бульдозеры будут доставлены автомобильным транспортом до станции Тында Байкало-Амурской магистрали, далее на железнодорожных платформах до места назначения в село Чара Забайкальского края, - сообщили в Минобороны России.

Военные строители будут восстанавливать аэропорт в тайге Каларского района Забайкалья, который находится почти в 2 тысячах километрах от Читы. Из-за географических особенностей местности наземное сообщение с основной частью Забайкальского края затруднено, а потому аэропорт в этом районе необходим. После восстановления воздушная гавань будет использоваться для осуществления регулярного пассажирского и грузового внутри и межрегионального авиасообщения.

Отметим, что это военные строители все чаще оказывают помощь в регионах. В Тюмени специалисты Военно-строительной компании Минобороны России завершили строительство крупного многопрофильного медицинского центра "Мать и дитя", а в Крыму военные строители решили возвести детский художественный Центр и школу "Корсунь" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".