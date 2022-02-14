Бен Аффлек растопил сердце Дженнифер Лопес особенным подарком в День влюбленных

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились через 17 лет после разрыва. Фото: REUTERS

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились через 17 лет после разрыва. Это ли не повод вновь отметить День влюбленных? И Бен основательно подготовился к самому романтичному дню года. На 14 февраля Аффлек преподнес Джей Ло особенный подарок. Он смонтировал милое видео на ее новую песню «On My Way». В почти четырехминутном ролике Бен использовал архивные кадры, которые были сделаны еще в начале их романа. Это домашние съемки, кадры из фильмов, в которых они с Дженнифер вместе снимались, и фотографии папарацци.

Видео настолько тронуло Лопес, что она решила поделиться им с поклонниками в День Влюбленных.

- Когда я смотрела этот клип, то думала о том пути, который проходит настоящая любовь, ее неожиданных поворотах. И о том, что когда это действительно настоящая любовь, она может длиться вечно. Это растопило мое сердце. Это видео очень особенное и личное, поэтому я поделилась им только с самыми преданными фанатами и близким кругом, - написала Джей Ло в соцсетях.

Песня «On My Way» («В пути») стала саундтреком к фильму «Первый встречный», в котором Джей Ло исполнила главную роль. В фильме Дженнифер играет практически себя – поп-звезду, которая расстается с женихом-музыкантом, узнав об его измене. В отместку героиня Лопес решает выйти замуж за первого встречного парня – его роль досталась Оуэну Уилсону.

Мировая премьера романтической комедии прошла накануне Дня влюбленных - 10 февраля 2022 года. Для премьеры Лопес выбрала особенный наряд – настоящее свадебное платье из коллекции модного дома Giambattista Valli. Бен решил поддержать возлюбленную и нарядился в смокинг. Выглядела парочка как настоящие жених и невеста, собравшиеся к алтарю. Да и вели они себя соответствующе: Аффлек держал любимую в объятиях и то и дело бросал на нее нежные взгляды.

В 2002 году Аффлек и Джей Ло объявили о помолвке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, в интервью, которое Лопес дала накануне выхода фильма журналу «People», она призналась, что пока не планирует свадьбу с Аффлеком. Певица говорит, что они оба так обожглись в первый раз, что теперь не торопят события и просто наслаждаются моментом. Когда они с Беном снова сошлись, им было немного страшно. Они не хотели выставлять свои чувства напоказ, учитывая «весь этот цирк», который творился вокруг них 17 лет назад.

- Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это всё учитывать, - говорит 52-летняя Лопес.

Тем не менее, певица ни минуты не жалеет, что дала своей любви второй шанс.

- Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви, и так прекрасно, что у нее появился второй шанс, - призналась Джей Ло.