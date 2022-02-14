В Подмосковье водители пытались спасти дальнобойщика из Словакии, у которого случился инфаркт за рулём

Водитель оказался гражданином Словакии по имени Славомир Стефанишко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько дней назад в подмосковном Голицино водители проезжающих мимо машин заметили на обочине мужчину, пытающегося выбраться из фуры. Их привлекло то, что грузовик не съехал полностью с дороги и стоял как-то криво, а его водитель держался рукой за сердце, и, казалось, совсем не мог идти. Мужчине было трудно дышать. Остановившиеся оказать ему помощь водители спешно набирали номера экстренных служб.

Через некоторое время на место прибыл наряд скорой помощи, к тому времени водитель фуры находился в тяжелом состоянии. Медики надели ему кислородную маску, оказали неотложную помощь и увезли в ближайшую больницу. По дороге пациент как мог объяснил врачам, что сердце у него разболелось ещё 12 часов назад, но мужчина продолжал вести автомобиль, и думал, что скоро боль сама утихнет.

Но легче ему не становилось, когда его доставили в больницу, медики диагностировали у него признаки острого обширного инфаркта и отёк лёгкого. Мужчину срочно поместили в реанимацию, врачи оказывали ему всю возможную помощь, а в приёмном отделении разбирались с документами пациента. Он оказался гражданином Словакии по имени Славомир Стефанишко, и связаться с его родственниками врачи не могли.

— 49-летнего пациента доставил наряд скорой помощи из г. Голицино в тяжелом состоянии с диагнозом отёк лёгкого. Он был помещён в реанимационное отделение на аппарат ИВЛ. После этого состояние удалось стабилизировать, за это время у мужчины был подтверждён обширный инфаркт. Было принято решение направить его на операцию, — сообщил источник kp.ru

Но во время операции сердце Славомира несколько раз останавливалось, врачи запускали его снова. Но очередная остановка стала последней. Поражение сердца оказалось настолько обширным, что спасти мужчину не удалось. Возможно, если бы он оказался в больнице раньше, его бы смогли спасти.

В Словакии у него осталась большая семья.

— Он хотел жить, у него были планы, судьба устроила иначе. Вдали от дома, делая свою работу, где он был профессионалом, он вздохнул в последний раз. Он оставил нам прекрасные воспоминания, но и боль в сердцах от своего ухода, — написал один из сыновей Славомира

Теперь семья погибшего ищет способы забрать тело родственника, чтобы похоронить его на родине.

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