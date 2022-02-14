В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Зюганову и Жириновскому

Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В понедельник, 14 февраля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы...

- Дмитрий Сергеевич, в пятницу мы очень коротко осветили госпитализацию Владимира Жириновского в Центральную клиническую больницу. Я думаю, что коммунисты на нас обидятся, если мы не скажем сегодня, не выразим свое отношение к госпитализации Геннадия Зюганова, которая в тот же день произошла. В курсе ли президент, не вызывает ли опасения состояние здоровья лидеров крупнейших партий?

- Слушайте, действительно, мы знаем, что они госпитализированы.

Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью.

Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно. (Тьфу-тьфу-тьфу.)

Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову. Скорейшего возвращения в строй.

- Сегодня День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Как с этим в Кремле, в Администрации Президента?

- Никак...

Никак. Мы работаем.

- То есть никак не отмечают?

- Каждый - в личном плане определяет свое отношение к этому празднику.

- А просто интересно, Татьяна Навка и Дмитрий Песков как отмечают День всех влюбленных?

- Мы отмечаем этот праздник каждый день.

- Мы вас поздравляем.

- Спасибо.

- И - всех.