Боевая стрельба велась из укрытия, на дальность до 5000 метров Фото: Министерство обороны РФ

На учебном сборе в Крыму весь личный состав противотанковых подразделений Южного военного округа (ЮВО) освоил новую тактику "снайпер ПТУР". Военнослужащие на полигоне Опук отработали новейший тактический прием ведения боя на максимальной дальности с применением расчетов-снайперов противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

- На занятиях расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и "Метис" изучили порядок оборудования и маскировки огневых позиций на танкоопасном направлении. Расчеты беспилотных летательных аппаратов, действующие в интересах артиллеристов, сообщили координаты боевых порядков групп условного противника. Получив сигнал на боевое применение, расчеты батареи ПТРК уничтожали цели из пусковых установок "Корнет" и "Метис", - рассказали условия проведения боевых занятия в Минобороны России.

Минобороны подготовило убийц американских "Джавелинов" Фото: Министерство обороны РФ

В ведомстве отметили, что боевая стрельба велась из укрытия, на дальность до 5000 метров. С этого расстояния расчеты ПТРК "Корнет" и "Метис" за ограниченное время производили поиск, захват и уничтожение визуально видимых целей, имитирующих танки и бронеавтомобили "противника".

Кстати, натовские противотанковые гранатометы, которые передали Украине являются морально устаревшими и по своим параметрам даже не могут претендовать на снайперскую дуэль с российскими ПТРК "Корнет" и "Метис": штурмовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) эффективны на расстоянии 250 метров, (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) бьют на 600 метров, а "Джавелины", позволяют вести прицельный огонь даже новыми ракетами в лучшем случае на 3000 метров.

Американские инструкторы предложили украинским военнослужащим использовать весь свой устаревший арсенал "в условиях городских боев против бронированной техники, а также для установки засад на дорогах, используемых машинами снабжения и поддержки". Это не самая лучшая идея, если учитывать, что даже у ополченцев на Донбассе имеются различные комплексы радиоэлектронной разведки, а армейский беспилотник в состоянии засечь позиции с противотанковыми ракетами с почтительного расстояния.