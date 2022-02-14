Китайские спортсмены улучшили свои результаты на Олимпиаде в Пекине

Китайская лыжница Гу Айлин завоевала третью золотую медаль для китайской сборной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Китая улучшили свои показатели на Олимпиаде в Пекине. Сразу в нескольких дисциплинах спортсменам из Поднебесной удалось добиться лучших результатов, какие были у сборной Китая за всю историю проведения зимних Игр. Главный успех – у китайской лыжницы Гу Айлин. 18-летняя фристайлистка завоевала третью золотую медаль для китайской сборной. В последнем прыжке на трамплине Биг-эйр-Шоуган Гу Айлин выполнила сложное движение, которое она никогда раньше не делала, – вращение на 1620 градусов влево от оси. Молодая фристайлистка стала первой олимпийской чемпионкой из Китая в дисциплине биг-эйр. Во время пресс-конференции спортсменка подчеркнула: «Я не хочу побеждать других игроков, я хочу стать лучше, чем я есть».

Для китайской сборной слово «прорыв» стало одним из ключевых на этой зимней Олимпиаде. Важно добиваться медалей, но медали – это еще не все. Главное – превзойти самого себя, стать еще лучше, чем ты есть, отмечает издание «Жэньминь жибао». Так, например, в двух олимпийских видах спорта – лыжном двоеборье и прыжках с трамплина – китаец Чжао Цзявэнь занял 43-е место. Но его выступление стало дебютом для китайской сборной в этих дисциплинах. Всего же на зимних Олимпийских играх 2022 года спортивная делегация Поднебесной впервые приняла участие в 35 видах зимнего спорта.

Выступление китайца Чжао Цзявэня стало дебютом для китайской сборной в лыжном двоеборье и прыжках с трамплина.. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайским олимпийцам также удалось улучшить результаты, показанные спортсменами этой страны за время проведения всех зимних Игр. В соревнованиях по конькобежному спорту среди мужчин на 1500 метров, которые прошли 8 февраля, китайский спортсмен Нин Чжунъян занял седьмое место, что стало лучшим результатом сборной Поднебесной в этой дисциплине. Китайским фигуристам удалось улучшить командные показатели – они поднялись до пятого места, чего раньше представителям этой страны не удавалось. А в мужском скиатлоне спортсмен Лю Жуншэн занял 38-е место, которое также стало лучшим показателем китайской сборной в этой дисциплине. И хотя этим спортсменам не удалось завоевать медали, их имена уже навсегда останутся в истории китайского спорта.

В соревнованиях по конькобежному спорту среди мужчин на 1500 метров китайский спортсмен Нин Чжунъян занял седьмое место, что стало лучшим результатом сборной Поднебесной в этой дисциплине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того как горнолыжник Сюй Минфу завершил соревнования по скоростному спуску среди мужчин, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах вручил ему в подарок часы с автографом. Пожав ему руку, глава МОК пожелал китайскому олимпийцу: «Уверен, на следующих соревнованиях результат будет еще лучше». Безусловно, эти слова – отличный стимул для любого спортсмена.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля. В соревнованиях участвуют около трех тысяч спортсменов из 95 стран. По последним данным, лидерами по количеству выигранных медалей являются сборные Норвегии, Австрии, России, Германии, Нидерландов, Швеции, Канады, США и Китая.