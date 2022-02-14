Располневшая Наташа Королева оконфузилась перед сыном

Артистка отъелась, но ничуть не переживает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наташа Королева выставила напоказ заплывшую жиром фигуру. Певица честно продемонстрировала, как сейчас выглядит. Артистка разместила пикантное видео. В кадре вокалистка предстала в лаковых ботфортах и розовой пачке. Она делала растяжку и крутилась из стороны в сторону. При этом пышный бюст знаменитости то и дело норовил выпрыгнуть из кожаного корсета. За всем этим наблюдал опешивший сын исполнительницы хита "Маленькая страна" Архип Глушко.

Фигура Наташи Королевой сейчас далека от идеала. Артистка отъелась, но ничуть не переживает. "Да, не худая. Но как-то я не парюсь, мне комфортно, я подвижна, активна, зажигательна. Да, трохи сальца поднакопила, но, девочки, 49 на носу. Это трудный переходный возраст, в нем нельзя ни в чем себе отказывать, тем более вкусно пожрать!" - заявила жена стриптизера Тарзана в ответ на упреки поклонников.

Куда больше Наташу сейчас волнует будущее ее сына Архипа Глушко. Она пытается направить энергию наследника в нужно русло и помогает ему делать первые шаги в шоу-бизнесе.

Звезда не теряет надежды, что однажды ее сын станет таким же популярным, как и она сама. Ради светлого будущего 19-летнего юноши певица нарядилась в розовую пачку, лаковые ботфорты и сетчатый комбинезон. Талию Королева утянула в кожаный корсет. Правда, пышный бюст артистки все время выпрыгивал из своего тесного плена. И ладно бы это происходило только в гримерке.

Как известно, Королева согласилась на съемки в шоу "Две звезды. Отцы и дети". Вот только участие Наташи и ее наследника в этом проекте откровенно не задалось. На прошлой неделе сын артистки не смог спеть из-за внезапной пропажи голоса, а на этот раз перепутал слова песни.

Наташа сказала, что это она виновата в провале сына, так как надела слишком смелый костюм, который и смутил отпрыска. "Архип был смущен, что даже перепутал слова, но я же мать и я умею удивлять. Не судите строго, шалю!" - оправдалась Королева за конфуз.

Меж тем подписчицы призвали кумира к порядку. И похудению. "Крупная Наташа стала. Руки - жесть, пухляхи", "Наташа, ну и наряд. Уже точно не по возрасту... Перебор немножко, сами сказали 49 на носу", "Престарелая принцесса", "Куда эти наряды, только подчеркивают лишний вес, ужас!", "Вот зачем перед Архипом это показывать", "Срочно на диету!" - пишут фолловеры.