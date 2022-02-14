Олимпиада-2022 стала самой популярной среди зрителей за всю историю зимних Игр

Исполнительный директор Олимпийской вещательной службы Яннис Экзархос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпиада в Пекине собрала самую большую зрительскую аудиторию за всю историю проведения зимних Игр. Об этом сообщил исполнительный директор Олимпийской вещательной службы Яннис Экзархос в ходе пресс-конференции, устроенной организаторами Олимпиады-2022. После четвертого дня трансляции соревнований Олимпиада в Пекине побила рекорд, установленный ее предшественницей в Пхенчхане, и стала самой популярной среди зрителей за всю историю зимних олимпийских состязаний.

Яннис Экзархос рассказал, что весь свой контент Олимпийская вещательная служба размещает на собственной цифровой платформе olympic.com (за исключением контента, принадлежащего владельцам эксклюзивных прав на трансляцию). К сегодняшнему дню число зрителей, наблюдавших за зимними Олимпийскими играми в Пекине на этой платформе, превысило 45 миллионов человек. Для сравнения: это больше, чем количество зрителей, посмотревших зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане за все дни ее проведения.

Экзархос также сравнил нынешние Игры с летней Олимпиадой в Токио. За весь период проведения летних Игр в Японии контент трансляций составил 11 тысяч часов, а зимних Олимпийских игр в Пекине – уже более 6 тысяч часов. Эта цифра также стала новым рекордом в истории трансляции олимпийских соревнований, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Исполнительный директор Олимпийской вещательной службы отметил, что не менее популярным каналом для трансляции соревнования являются социальные сети. К 10 февраля число просмотров олимпийского контента во всех соцсетях превысило 2 миллиарда. Только за один день – 9 февраля - количество подписчиков выросло на 5 миллионов человек. Считается, что аудитория зимних Олимпийских игр отличается от летних Олимпиад из-за разного числа стран-участниц. «Так что такие цифры нас вполне устраивают», – подчеркнул Яннис Экзархос.

Глава Олимпийской вещательной службы также упомянул технические новинки, которые применяются во время трансляции зимних Игр в Пекине. Впервые в истории Олимпиада-2022 освещается с использованием технологий UHD и HDR, то есть с разрешением 4K, обеспечивающим сверхвысокую четкость изображения.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля. В соревнованиях участвуют около трех тысяч спортсменов из 95 стран. Столица Китая стала первым городом мира, принимающим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проводилась в Пекине в 2008 году.