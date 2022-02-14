Бабушка чудом не пострадала при падении льда с крыши дома в Нефтекамске

Испуганная женщина поспешно отбежала в сторону от опасного места и только удивленно поправила шапку, еще не осознав как ей повезло.

В распоряжении KP.RU появилось видео «второго Дня рождения» пенсионерки из города Нефтекамск на северо-западе Башкирии. Днем 12 февраля Марина Петровна* возвращалась домой из магазина и на пару минут задержалась около лавочки рядом с подъездом.

В следующую секунду пенсионерку накрыла лавина из снега и льда, сорвавшаяся с крыши дома. Лишь по счастливой случайности глыба льда не задела пенсионерку, а пролетела по сторонам от женщины. Одна из льдин угодила бабушке по голове, но удар прошел по касательной, не причинив серьезного вреда.

Лишь по счастливой случайности глыба льда не задела пенсионерку, а пролетела по сторонам от женщины

Испуганная женщина поспешно отбежала в сторону от опасного места и только удивленно поправила шапку, еще не осознав как ей повезло. На видео видно, что снежная масса проломила деревянную перекладину скамейки всего в шаге от женщины.

По имеющейся информации, Марина Петровна отделалась испугом и в больницу не обращалась. Началась ли полицейская проверка по факту случившегося - неизвестно.

* - имя изменено.