Почему черный перец и лавровый лист попали под запрет на Олимпиаде-2022

В список запрещенных приправ попали черный перец, сычуаньский перец, лавровый лист и многие другие популярные специи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меню для зимних Олимпийских игр в Пекине составлялось почти четыре года. Эксперты в сфере питания разработали для спортсменов 678 блюд, включая деликатесы китайской кухни – например, китайские пельмени и курицу «Гунбао». Еда для олимпийцев готовится в соответствии со строгим стандартом, запрещающим использовать более 50 видов специй. В список запрещенных приправ попали черный перец, сычуаньский перец, лавровый лист и многие другие популярные специи.

Почему такие распространенные приправы, которые можно встретить на многих кухнях, попали под запрет? Организаторы Олимпийских игр предусмотрительно исключили из меню все продукты, являющиеся пищевыми стимуляторами. В них содержится хигенамин (hignamine) – химическое соединение, относящееся к списку допинговых веществ. По своей химической структуре и свойствам пищевые стимуляторы в основном делятся на четыре категории: глюкокортикоиды, стероиды, зеранол и агонисты β2-рецепторов. Хигенамин, встречающийся, например, в черном и сычуаньском перце, относится к строго запрещенной категории агонистов β2-рецепторов. Таким образом, специи могут привести к ложноположительной допинг-пробе у олимпийцев.

Хигенамин, встречающийся в сычуаньском перце, относится к строго запрещенной категории агонистов β2-рецепторов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Естественно, возникает вопрос: если перец и лавровый лист, входящие в ежедневный рацион обычного человека, считают допингом, то как они влияют на наш организм? По мнению экспертов, пищевые стимуляторы делятся на эндогенные, то есть естественно присутствующие в пище, и экзогенные, добавляемые искусственно. Продукты с эндогенными стимуляторами имеют низкую долю их содержания. Поэтому не причиняют вреда организму, даже если употреблять их каждый день, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Разработчики олимпийского меню включили в него блюда из 12 регионов мира. Вся еда в олимпийских столовых оформляется с элементами традиций китайского Нового года (он празднуется 1 февраля). Меню предусматривает блюда для людей разного вероисповедания: участники Олимпиады могут выбрать вегетарианскую, халяльную и кошерную еду.