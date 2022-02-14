Сергей Орджоникидзе: Украинские дипломаты болтать могут все, что угодно

Сергей Орджоникидзе. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его страна может отказаться от идеи вступления в НАТО, если ей будет гарантировано ненападение со стороны восточного соседа. Прыткого дипломата быстро осадили из Киева. Да и сам он поспешил оправдаться, что его, как обычно, неправильно поняли. Но осадочек остался.

«КП» обратилась за комментарием к бывшему заместителю генсека ООН, Сергею Орджоникидзе.

- Посол имеет право заявлять о том, что его страна не вступит в какой-то военный блок в обмен на то, что требующая этого страна не начнет войну против нее?

- Посол всегда представляет государство. Все, что он говорит — заявляет только от имени своей державы. В плане чисто протокольном — это должна быть только позиция его страны.

- То есть, слова украинского посла в Британии означают, что Киев не пойдет в НАТО, чтобы избежать войны?

- Тут надо сделать большую и серьезную поправку. Увы, Украина — это, извините, недогосударство. Начиная с президента, который один день говорит то, что русские нападут, а потом делает обратные заявления. Ну и заканчивая послами.

- Так посол, по вашему, высказал свою личную, не государственную точку зрения?

- Прежде послы имели право говорить только от имени государства. В данном случае мы даже серьезно не можем предположить. Вот если российский посол что-то сказал — там понятно, что это заявлено от имени государства. В нашем случае послов назначает президент. И в большинстве стран так.

- Когда представитель Украины в ООН требует исключить Россию из постоянных членов Совбеза — это вне всяких правил?

- Ну, болтать можно все что угодно. Рот-то не заткнешь - по поводу исключения из Совбеза ООН. Ну нет такого понятия.

- После победы во Второй мировой у СССР было три представителя в ООН, в том числе Украина и Белоруссия...

- Сейчас у той же Украины никаких преференций нет — она просто член ООН. И не более того. В советские времена у нас было два «лишних» голоса в плюс. Ну, а теперь — один голос «в минус».

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