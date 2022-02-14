Готов ли мир к ядерной войне за Украину: нобелевский лауреат описал наихудший сценарий конфликта

Если конфликт распространится за пределы границ Украины и НАТО вступит в него, это превратилось бы в крупную войну между ядерными державами с очень реальной опасностью применения ядерного оружия. Фото: Shutterstock

В устроенном Западом трагифарсе с «неизбежным нападением» России на Украину предусмотрен лишь один исход - разгром «агрессора» невиданными еще миру санкциями. Но все может пойти не так, как хотели бы англосаксы. Об ином, катастрофичном и для них итоге вооруженного конфликта вокруг Украины написал в американскам журнале The Nation Айра Хелфанд, бывший президент Международной организации «Врачи за предотвращение ядерной войны», лауреат Нобелевской премии мира 1985 года.

Десятки тысяч погибших, миллионы беженцев

«В правительстве США оценили возможные потери в результате боевых действий, - напоминает Хелфанд. - Может погибнуть от 25 до 50 тыс. мирных жителей, от 5 до 25 тыс. украинских военнослужащих и от 3 до 10 тыс. российских солдат. Итогом также может стать появление от 1 до 5 млн беженцев».

Эти цифры, продолжает он, основаны на предположении, что в войне будет использовано только обычное оружие. Однако, если конфликт распространится за пределы границ Украины и НАТО вступит в него, это превратилось бы в крупную войну между ядерными державами с очень реальной опасностью применения ядерного оружия. Но почему-то обсуждение этой ужасной угрозы, замечает автор, начисто отсутствует в публичных дебатах на Западе об украинском кризисе.

Обе стороны, строит свой прогноз Хелфанд, начнут военный конфликт, применяя конвенциональное (то есть общепринятое) оружие. Но и оно, с учетом новых достижений в технологиях, обладает гораздо большей разрушительной силой, чем мы привыкли думать. По мере роста потерь с обеих сторон или в случае, когда одна из них увидит, что проигрывает, возникнет мощный соблазн применить тактическое ядерное оружие, чтобы предотвратить такой исход. Как американские, так и российские военные доктрины допускают применение тактического ядерного оружия в подобных обстоятельствах, напоминает Хелфанд.

Экс-президент Международной организации «Врачи за предотвращение ядерной войны», лауреат Нобелевской премии мира 1985 года Айра Хелфанд. Фото: Youtube

Хуже, чем в Хиросиме

А дальше он приводит хорошо известные расклады. Россия располагает 1900 тактическими ядерными зарядами и 1600 поставленными на дежурство стратегическими ядерными боеголовками. Со стороны НАТО Франция располагает 280 развернутыми ядерными зарядами, а Великобритания - 120. Кроме того, у Соединенных Штатов есть 100 тактических бомб B-61, развернутых на базах НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, и еще 1650 развернутых стратегических боеголовок.

Если бы даже один ядерный заряд мощностью 100 килотонн взорвался над Кремлем, продолжает свои выкладки Хелфанд, он мог бы убить четверть миллиона человек и ранить еще миллион. Одна бомба мощностью 100 килотонн, взорванная над Капитолием США, убила бы более 170 тыс. человек и ранила бы почти 400 тыс. Напомним: мощность бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, была 16,5 килотонны.

Но маловероятно, что эскалация ядерного конфликта между США и Россией ограничится обменом ядерными ударами по их столицами. Будет много оружия, направленного против многих городов, безжалостно предупреждает нобелевский лауреат, и мощность ядерных зарядов будет значительно больше - от 450 до 800 килотонн. И что тогда ждет мир? Послушаем Хелфанда:

- Исследование 2002 года показало, что если бы только 300 из 1600 развернутых стратегических боеголовок России были взорваны над городами США, 78 млн человек погибли бы в первые полчаса. Кроме того, будет разрушена вся экономическая инфраструктура страны - электросети, интернет, система распределения продовольствия, транспортная сеть и здравоохранение. Все необходимое для поддержания жизни исчезло бы, и в течение нескольких месяцев после этого нападения подавляющее большинство населения США умерло бы от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний. Нападение США на Россию привело бы к сопоставимым разрушениям. Если в конфликт будет вовлечена НАТО, то большую часть Канады и Европы постигнет та же участь.

Маловероятно, что эскалация ядерного конфликта между США и Россией ограничится обменом ядерными ударами по их столицами. Фото: Министерство обороны РФ

Глобальное похолодание

Климатические последствия будут еще более катастрофическими, предупреждает автор статьи в The Nation. Подтверждаются прогнозы, впервые выдвинутые в 1980-х, о том, что крупномасштабное применение ядерного оружия приведет к резкому, катастрофическому глобальному похолоданию. «Ядерная зима» - не пустые фантазии. Глобальный ядерный конфликт выбросит до 150 млн тонн сажи в верхние слои атмосферы, температура на планете упадет до уровней, невиданных со времен последнего ледникового периода. В итоге может погибнуть большая часть человечества, современная цивилизация закончится.

Однажды удача уже была на стороне человечества

Чудовищность риска требует фундаментальных изменений в отношениях США с Россией и Китаем, предупреждает Хелфанд. Великие державы больше не могут вести игру, чтобы выяснить, кто в итоге возьмет верх. Вполне возможно, предупреждает он с горькой иронией, что один из них и появится на вершине - но эта будет вершина глобальной кучи пепла.

Айра Хелфанд как убежденный сторонник ядерного разоружения даже сейчас верит, что, при доброй воле лидеров мировых держав, оно возможно. И заключает:

- Мы так далеко продвинулись в ядерную эпоху не благодаря мудрому руководству, или продуманной военной доктрине, или безупречным технологиям. Известны слова Роберта Макнамары (министр обороны США в 60-х): «Нам повезло. Только удача предотвратила ядерную войну». Надежда на еще одно удачное стечение обстоятельств - это безумная политика.

Издатель The Nation - Катрина Ван Ден Хювел. Ее муж, недавно умерший известный историк и политолог Стивен Коэн, на страницах этого журнала еще в середине 2000-х не раз писал об ошибочной политике США в отношении России. Он считал, что она должна быть среди приоритетов американской политики, а не «младшим партнером», высокомерие по отношении к ней и пренебрежение ее интересами очень опасны для Америки. По простой причине: даже при обескровленной тогда экономике Россия оставалась единственной страной в мире, способной уничтожить Соединенные Штаты.

Об этом же Стивен неоднократно говорил в интервью для kp.ru и других российских газет. После первого украинского «майдана» он предупредил: между Россией и Западом наступает «холодный мир». Второй «майдан», срежиссированный США для разрушения России, может обернуться для них же самих «ядерной зимой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тикайте, хлопцы! Ведущие бизнесмены и депутаты ВРУ спешно покидают Украину

Украинские бизнесмены и депутаты спешно покидают страну (подробности)