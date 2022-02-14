Готов ли мир к ядерной войне за Украину: нобелевский лауреат описал наихудший сценарий конфликта

Если конфликт распространится за пределы границ Украины и НАТО вступит в него, это превратилось бы в крупную войну между ядерными державами с очень реальной опасностью применения ядерного оружия.
Фото: Shutterstock
В устроенном Западом трагифарсе с «неизбежным нападением» России на Украину предусмотрен лишь один исход - разгром «агрессора» невиданными еще миру санкциями. Но все может пойти не так, как хотели бы англосаксы. Об ином, катастрофичном и для них итоге вооруженного конфликта вокруг Украины написал в американскам журнале The Nation Айра Хелфанд, бывший президент Международной организации «Врачи за предотвращение ядерной войны», лауреат Нобелевской премии мира 1985 года.
«В правительстве США оценили возможные потери в результате боевых действий, - напоминает Хелфанд. - Может погибнуть от 25 до 50 тыс. мирных жителей, от 5 до 25 тыс. украинских военнослужащих и от 3 до 10 тыс. российских солдат. Итогом также может стать появление от 1 до 5 млн беженцев».
Эти цифры, продолжает он, основаны на предположении, что в войне будет использовано только обычное оружие. Однако, если конфликт распространится за пределы границ Украины и НАТО вступит в него, это превратилось бы в крупную войну между ядерными державами с очень реальной опасностью применения ядерного оружия. Но почему-то обсуждение этой ужасной угрозы, замечает автор, начисто отсутствует в публичных дебатах на Западе об украинском кризисе.
Обе стороны, строит свой прогноз Хелфанд, начнут военный конфликт, применяя конвенциональное (то есть общепринятое) оружие. Но и оно, с учетом новых достижений в технологиях, обладает гораздо большей разрушительной силой, чем мы привыкли думать. По мере роста потерь с обеих сторон или в случае, когда одна из них увидит, что проигрывает, возникнет мощный соблазн применить тактическое ядерное оружие, чтобы предотвратить такой исход. Как американские, так и российские военные доктрины допускают применение тактического ядерного оружия в подобных обстоятельствах, напоминает Хелфанд.
Экс-президент Международной организации «Врачи за предотвращение ядерной войны», лауреат Нобелевской премии мира 1985 года Айра Хелфанд.
Фото: Youtube
А дальше он приводит хорошо известные расклады. Россия располагает 1900 тактическими ядерными зарядами и 1600 поставленными на дежурство стратегическими ядерными боеголовками. Со стороны НАТО Франция располагает 280 развернутыми ядерными зарядами, а Великобритания - 120. Кроме того, у Соединенных Штатов есть 100 тактических бомб B-61, развернутых на базах НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, и еще 1650 развернутых стратегических боеголовок.
Если бы даже один ядерный заряд мощностью 100 килотонн взорвался над Кремлем, продолжает свои выкладки Хелфанд, он мог бы убить четверть миллиона человек и ранить еще миллион. Одна бомба мощностью 100 килотонн, взорванная над Капитолием США, убила бы более 170 тыс. человек и ранила бы почти 400 тыс. Напомним: мощность бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, была 16,5 килотонны.
Но маловероятно, что эскалация ядерного конфликта между США и Россией ограничится обменом ядерными ударами по их столицами. Будет много оружия, направленного против многих городов, безжалостно предупреждает нобелевский лауреат, и мощность ядерных зарядов будет значительно больше - от 450 до 800 килотонн. И что тогда ждет мир? Послушаем Хелфанда:
- Исследование 2002 года показало, что если бы только 300 из 1600 развернутых стратегических боеголовок России были взорваны над городами США, 78 млн человек погибли бы в первые полчаса. Кроме того, будет разрушена вся экономическая инфраструктура страны - электросети, интернет, система распределения продовольствия, транспортная сеть и здравоохранение. Все необходимое для поддержания жизни исчезло бы, и в течение нескольких месяцев после этого нападения подавляющее большинство населения США умерло бы от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний. Нападение США на Россию привело бы к сопоставимым разрушениям. Если в конфликт будет вовлечена НАТО, то большую часть Канады и Европы постигнет та же участь.
Маловероятно, что эскалация ядерного конфликта между США и Россией ограничится обменом ядерными ударами по их столицами.
Фото: Министерство обороны РФ
Климатические последствия будут еще более катастрофическими, предупреждает автор статьи в The Nation. Подтверждаются прогнозы, впервые выдвинутые в 1980-х, о том, что крупномасштабное применение ядерного оружия приведет к резкому, катастрофическому глобальному похолоданию. «Ядерная зима» - не пустые фантазии. Глобальный ядерный конфликт выбросит до 150 млн тонн сажи в верхние слои атмосферы, температура на планете упадет до уровней, невиданных со времен последнего ледникового периода. В итоге может погибнуть большая часть человечества, современная цивилизация закончится.
Чудовищность риска требует фундаментальных изменений в отношениях США с Россией и Китаем, предупреждает Хелфанд. Великие державы больше не могут вести игру, чтобы выяснить, кто в итоге возьмет верх. Вполне возможно, предупреждает он с горькой иронией, что один из них и появится на вершине - но эта будет вершина глобальной кучи пепла.
Айра Хелфанд как убежденный сторонник ядерного разоружения даже сейчас верит, что, при доброй воле лидеров мировых держав, оно возможно. И заключает:
- Мы так далеко продвинулись в ядерную эпоху не благодаря мудрому руководству, или продуманной военной доктрине, или безупречным технологиям. Известны слова Роберта Макнамары (министр обороны США в 60-х): «Нам повезло. Только удача предотвратила ядерную войну». Надежда на еще одно удачное стечение обстоятельств - это безумная политика.
Издатель The Nation - Катрина Ван Ден Хювел. Ее муж, недавно умерший известный историк и политолог Стивен Коэн, на страницах этого журнала еще в середине 2000-х не раз писал об ошибочной политике США в отношении России. Он считал, что она должна быть среди приоритетов американской политики, а не «младшим партнером», высокомерие по отношении к ней и пренебрежение ее интересами очень опасны для Америки. По простой причине: даже при обескровленной тогда экономике Россия оставалась единственной страной в мире, способной уничтожить Соединенные Штаты.
Об этом же Стивен неоднократно говорил в интервью для kp.ru и других российских газет. После первого украинского «майдана» он предупредил: между Россией и Западом наступает «холодный мир». Второй «майдан», срежиссированный США для разрушения России, может обернуться для них же самих «ядерной зимой».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тикайте, хлопцы! Ведущие бизнесмены и депутаты ВРУ спешно покидают Украину
Украинские бизнесмены и депутаты спешно покидают страну (подробности)