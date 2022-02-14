40-летнюю Евгению Брик кремируют в Лос-Анджелесе

Похоронят жену Валерия Тодоровского в Москве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семья определилась с местом похорон Евгении Брик. Супруга Валерия Тодоровского умерла в возрасте 40 лет от рака. Актриса боле двух лет лечилась в Лос-Анджелесе, однако врачи оказались бессильны перед страшным недугом.

Прощание с Евгенией Брик пройдет в Лос-Анджелесе, где она провела последние годы жизни. Траурная церемония будет закрытой, только для самых близких людей. "Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе. Там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве", - цитирует ТАСС приближенного к семье источника.

Режиссер Валерий Тодоровский, их с Женей дочь Зоя, мама актрисы и сестра находятся сейчас в США.

Напомним, Евгения Брик умерла 10 февраля. Звезда "Стиляг" несколько лет боролась с болезнью, но не хотела об этом говорить. Она лишь писала: "Когда ситуация усложняется и мы чувствуем, что полны страха, важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются как мышцы от каждой тренировки и использования. Мы должны постоянно развивать в себе эту способность, чтобы оставаться спокойными и смелыми. Ситуации могут продолжать быть болезненными, сложными и на протяжении всей жизни нам придется с ними иметь дело. Но с каждой новой тренировкой будет уже гораздо легче преодолевать эти препятствия".

От химиотерапии она сильно похудела и лишилась волос. Лишь позже выяснилось, что у актрисы был рак. "О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком", - поведала актриса Юлия Ауг.

Дочь Евгении до недавнего времени не знала о смерти мамы. Зоя, по словам друзей семьи, ранима и впечатлительна. Страшное известие станет большим ударом для нее. Сейчас близкие думают, стоит ли брать ребенка на похороны.