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Общество14 февраля 2022 13:41

Весна приходит в Москву на полтора месяца раньше срока: на этой неделе потеплеет до +6

Погода будет апрельской, на 10 градусов теплее климатической нормы
Юлия СМИРНОВА
Юлия СМИРНОВА
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Погода будет апрельской, на 10 градусов теплее климатической нормы

Погода будет апрельской, на 10 градусов теплее климатической нормы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Зима в этом году выдалась ранняя - а весна, похоже, будет очень ранняя. Аномальное тепло приходит в Москву на полтора месяца раньше срока. На этой неделе погода будет, как в апреле!

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о прогнозах в эфире радио «КП»:

- Погоду в ближайшие дни будет определять антициклон. Центр его формируется над югом Европейской части России и распространяет своё влияние к северу. Во вторник и среду в Москве, Подмосковье и других регионах средний полосы температурный фон будет антициклональным. Что это значит? По ночам при ясном небе воздух будет заметно выхолаживаться, днём прогреваться на солнце. В Москве по ночам -2…-7, даже до -8 в ночь на среду, днём +3. Это на 6 - 8 градусов выше климатической нормы. С четверга циркуляция в атмосфере изменится. Очень тёплые воздушные массы начнут поступать в среднюю полосу с акватории Средиземного моря, из Малой Азии, с Ближнего Востока. Температура будет высокой круглые сутки - ночью около ноля, днем до +5. Что соответствует первой декаде апреля, а не в середине февраля. При этом погода станет облачной, с небольшими осадками - мокрым снегом и даже дождем. Температурная аномалия 10 - 11 градусов ожидается на огромной территории - в Москве и соседних областях, в Поволжье, Ленинградской, Вологодской, Новгородской областях.

Будут ли температурные рекорды? В теории они возможны, но пока в прогнозах теплынь хоть и аномальная, но до исторических максимумов не дотягивает:

РЕКОРДЫ

Рекорды

Рекорды

Что будет с сугробами? Оттепель и дожди пока не успеют с ними расправиться, но основательно уменьшат количество снега. К концу недели высота снежного покрова составит 35 см, считают в центре «Фобос» - а ещё совсем недавно достигала почти полуметра.

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