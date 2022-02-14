Шойгу: три часа выдворяли американскую подлодку

Глава Минобороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом Путиным в Кремле. Фото: YouTube

Владимир Путин принял Сергея Шойгу в Кремле. Встреча прошла не в рабочем кабинете президента, а в большом зале заседаний за длинным деревянным столом. Ради безопасности, министр и глава государства сидели на приличном расстоянии друг от друга.

В самом начале российский лидер напомнил, что наши военные учения сейчас идут повсеместно: «в различных акваториях океана, на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военной округе и с нашими друзьями в Белоруссии».

Ради безопасности, министр и глава государства сидели на приличном расстоянии друг от друга. Фото: YouTube

Шойгу подтвердил, что войска подтягивают боевую подготовку «практически во всех военных округах». Особое внимание уделяют «действиям противника на море и под водой».

- Корабли и авиация флота при отработке учений около острова Уруп обнаружили подводную лодку, скорее всего Соединенных Штатов. Она зашла на нашу территорию на четыре с лишним километра, - доложил министр обороны.

Глава армии уточнил, что нашим военным понадобилось три часа, чтобы выдворить чужую подлодку с территории России.

- Совершенно непонятна такого рода активность на востоке, - заметил Шойгу.

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