В Тверской области лежачего больного пришлось доставлять до машины «скорой» в ковше трактора

Медики не смогли проехать к деревенскому дому по заснеженной дороге Фото: СОЦСЕТИ

Машина скорой помощи застряла в снегу в одной из маленьких деревенек Бежецкого района Тверской области (в 280 километрах от МКАД). ЧП произошло в конце января 2022 года. Медики ехали на вызов к лежачему больному, но добраться до него не смогли. На помощь пришёл местный фермер, который в ковше собственного трактора довёз пациента до машины неотложки.

Известно об этом стало благодаря видео, опубликованному в одном из местных VK-пабликов. Ролик снимал участник событий – водитель застрявшей «скорой».

- Вот дорожники начистили МТЗухами (Тракторами МТЗ. – Ред.), нагладили. В деревню пытался заехать – режет колею. Начал выходить – сел. Пришлось мужика, фермера, просить. Больного лежачего вывозим в ковше, - комментирует за кадром автор.

Как стало известно kp.ru, бежецкая деревенька, из которой больного человека пришлось вывозить в ковше трактора, небольшая. Живёт там менее десяти человек. Буквально накануне по дороге прошёл грейдер, разровняв снег. Но проехать по этой целине машина «скорой», тем не менее, не смогла.

Водитель за кадром резонно задаётся вопросом, почему службу скорой помощи в районах Тверской области не обеспечивают транспортом высокой проходимости, раз штатной «Газельке» к больным не пробраться. Кроме того, по словам автора видео, его машине уже 11 лет, при положенном сроке эксплуатации около семи лет.

После резонанса в соцсетях, происшествием заинтересовалась прокуратура. Проверку по факту произошедшего организовал Бежецкий межрайонный прокурор.

«Прокуратурой будет дана оценка работе органов контроля (надзора). По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщает пресс-служба ведомства.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий Администрации Бежецкого района Тверской области:

– Вызов скорой медицинской помощи к пациенту из деревни Савельево Сукроменского сельского поселения был принят 29 января 2022 года в 9.47. Уже через несколько минут бригада незамедлительно выехала к больному. При приближении к месту вызова медики столкнулись со сложностями – оперативный проезд на автомобиле СМП был невозможен из-за дорожных условий.

На подъезде к деревне скорую помощь встретил трактор, водитель по просьбе родственников пациента выехал навстречу медикам и предложил фельдшеру доехать до деревни Савельево с ним. Поскольку родственники сообщили об ухудшении состояния больного, промедление могло обернуться непоправимыми последствиями, поэтому медработник поехала к пациенту на тракторе. После осмотра и необходимых медицинских манипуляций фельдшер приняла решение о госпитализации больного. Поднять пациента в кабину транспортного средства, учитывая состояние больного, не представлялось возможным.

Пациент был доставлен до машины СМП под наблюдением медработника без ухудшения самочувствия. Его привезли в стационар и передали врачам приемного отделения Бежецкой ЦРБ уже в 12:30. Благодаря неравнодушию и оперативным действиям медиков скорой помощи, удалось избежать ухудшения состояния пациента. Он прошел лечение в стационаре, был выписан 12 февраля.

Расчистка дорог на территории района осуществляется подрядными организациями на основании заключенных договоров. В частности, дороги третьего класса, в числе которых дорога от деревни Савельево до деревни Новгородское, обслуживает ООО «Алькрон Строй» с привлечением порядка 10 единиц техники. Расчистка дорог внутри деревень ведется администрацией Сукроменского сельского поселения регулярно и по мере обращений граждан. Так, 26 января 2022 года проводилась расчистка дорог в деревне Савельево с применением автогрейдера. Учитывая большое количество осадков, решается вопрос привлечения дополнительной техники к уборке.