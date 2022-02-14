Ограничение льготного кредитования аграриев приведет к росту ставок для предприятий смежных отраслей - эксперт

«Кроме того, при таком подходе может сократиться кредитование МСП в сфере АПК, так как традиционно ставка кредитования для малых и средних предприятий выше, чем для крупного бизнеса, ведь риски банка при работе с МСП выше. Для крупных предприятий тоже могут быть последствия в виде сокращения размера кредитных линий», - поясняет эксперт.

Она напоминает, что выделение дополнительного финансирования на льготное обеспечение кредитов уже практиковалось. Например, в 2015 году, после увеличения ставок кредитования годом ранее, правительство направляло допсредства на эти цели.

Ранее стало известно, что Минсельхоз рекомендовал сельхозпроизводителям обращаться за коммерческими краткосрочными займами, чтобы не допустить провала посевной кампании. Кроме того, по данным источников «Коммерсанта», министерство планирует опубликовать новый проект постановления, предусматривающего уменьшение субсидирования процентной ставки по новым льготным кредитам с 80–100% до 70% размера ключевой ставки ЦБ. Все это происходит на фоне роста стоимости фондирования для банков, поэтому банки вынуждены принимать решения как бизнесмены, и в финансировании приходится отказывать. Да и Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%, ограничив коммерческое кредитование для сельского хозяйства еще больше, поскольку обслуживать долг по ставке 13+% смогут совсем незначительное количество проектов. По сути, одновременное снижение объемов субсидирования с сохранением высокой ключевой ставки фактически делает кредитование для банков убыточным, а соответственно, ограничит возможность реализации проектов.

В январе Минпромторг и Минсельхоз заявляли, что больше не планируют замораживать цены на сахар и масло. Минсельхоз рассчитывает на сдерживающий «комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая зерновые культуры, подсолнечник и подсолнечное масло, сахар и мясо». Кроме того, Минсельхоз обещал продолжить «господдержку производителей».