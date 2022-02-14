В Архангельской области более 70% населения до 2024 года обеспечат чистой питьевой водой

К 2024 году более 70% жителей Поморья будут обеспечены чистой питьевой водой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Архангельской области к 2024 году 73% жителей будут обеспечены чистой питьевой водой. Регион получил федеральную субсидию - более миллиарда рублей – на ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения в 2022-2023 годах. Эти средства позволят обеспечить качественной водой почти 44 тысячи северян. Работы по модернизации ведутся по поручению Президента России в рамках федерального проекта «Чистая вода» и одноименной региональной программы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Какие мероприятия будут реализованы в первую очередь, 14 февраля рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

- Мы видим, какой серьезный запрос идет с территорий по программе «Чистая вода». Понимаем, что это сегодня один из наиболее актуальных вопросов, особенно для сельских территорий, где процент людей, обеспеченных качественной питьевой водой, пока невысок. Нам удается менять ситуацию к лучшему. С момента запуска программа не сбавляла обороты, – подчеркнул губернатор в эфире программы «Вместе. Поморье».

Регион не просто ремонтирует старые объекты: по условиям федеральной программы, в Архангельской области обязательно должны быть внедрены современные технологии по очистке воды. По сравнению с 2021 годом финансирование программы в этом году было увеличено на 200 миллионов рублей, общая сумма выделенных средств составила 704 миллиона. В прошлом году в Поморье построили четыре объекта водоснабжения, еще четыре планируется запустить в 2022 году.

- В этом году в работе уже будет 12 объектов, до конца года планируем завершить шесть из них, – рассказал Александр Цыбульский.

В ближайшие два года будут отремонтированы системы водоснабжения в левобережной части города Каргополя, в поселках Пригородный, Двинской, Плесецк, а также в поселке Ерцево Коношского района. Кроме того, будут построены новые водоочистные сооружения и водонасосная станция в поселке Шипицыно. В этом году также завершиться второй торой этап строительства водопровода в деревне Рикасово, а в 2024 году будет закончена реконструкция водопроводных очистных сооружений в Вельске.

Напомним, главная задача федерального проекта «Чистая вода» - повысить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Проект поможет повысить качество жизни для 5 миллионов человек в крупных городах и селах страны. В прошлом году в России было построено и модернизировано более 450 объектов питьевого водоснабжения. Благодаря этому число россиян, обеспеченных чистой питьевой водой, выросло до 86%. Всего же в рамках федерального проекта будут сооружены и модернизированы более 2,2 тысяч объектов. Программа стартовала в ноябре 2018 года. С 1 января 2021 года федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».