Секреты «неизвестных войн» СССР открываются

Издательский дом «Комсомольской правды» вместе с Российским военно-историческим обществом впервые показал реальный масштаб противостояния двух супердержав. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это первая серьезная энциклопедия истории малых войн ушедшего столетия. Тех противостояний, где в джунглях, пустынях, саваннах, горах и морях выполняли воинский долг наши летчики и зенитчики, инструкторы и переводчики, танкисты, морпехи и подводники. По приказу советской страны, (а многие и по велению души), они помогали в борьбе «народной власти» в Корее и Вьетнаме, Анголе и Мозамбике, Египте и Сирии, Алжире и Эфиопии, Лаосе и Камбодже. В борьбе против «диктата империалистов». Наши кровь, пот и скупые мужские слезы проливалась в большом Китае и маленьком Израиле.

И, да - мы всегда сражались за правду.

Издательский дом «Комсомольской правды» вместе с Российским военно-историческим обществом впервые показал реальный масштаб противостояния в Африке, Азии и на Ближнем Востоке двух супердержав - СССР и США (и их союзников).

Прочтите документы. Посмотрите фотографии. Узнайте детали конкретных судеб русских офицеров и солдат. Тех, что вдали от родины бились за ее славу и надежу на мировой триумф без права на открытые награды и широкое признание.

В книге более полутысячи документов – на 439 страницах. Большинство под грифом «Совершенно секретно». Автор и составитель книги «Тайные войны СССР. От Сталина до Горбачева», Владимир Долматов признает, что за год работы над эксклюзивной книгой нашел в архивах уникальные свидетельства о тектонических сдвигах в разных частях планеты. И пообщался вживую с людьми, перед которыми Джеймс Бонд – дитя малое.

Кто-то эту книгу прочтет ради подробностей переписки лидеров СССР Сталина и Ворошилова с первыми лицами Китая Мао Цзэдуном и Чан Кай Ши, когда японская империя пыталась смять своего древнего противника на континенте, а Москва этому противодействовала.

Автор и составитель уникального издания Владимир Долматов на презентации книги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другие удивятся тому, как янки сели в лужу в Корее, где летчики социалистической страны-соседа погасили эффективность массовых налетов американских эскадрилий на север полуострова.

Третьи будут поражены убийственной ясностью деталей противостояния советских зенитчиков волнам заокеанских «фантомов» в горах Вьетнама и откровениями телеграмм вьетнамского лидера Хо Ши Мина генсеку ЦК КПСС Брежневу.

В книге собрано более пяти сотен исторических документов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для любителей парадоксов, возможно, станет откровением то, как наши люди по воле руководства Советского Союза сначала поддерживали молодое, нами выпестованное государство Израиль. Которому помогали поставками оружия через Чехословакию и Югославию. А через годы противостояли силам Земли Обетованной - уже на стороне арабского мира. А десантники и летчики израильских ВВС, которых наши инструкторы обучали на территории ЧССР в конце 40-х, двадцать и тридцать лет спустя, командуя подразделениями армии Израиля, смотрели в прицелы на своих бывших учителей, которые крепили военные силы Египта и Сирии.

Тележурналист, специальный корреспондент телекомпании НТВ Алексей Поборцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отдельная глава посвящена непростым, затяжным действиям на юге, востоке и севере Африканского континента.

26 лет, вплоть до развала СССР в конце 1991-го, Москва и Гавана поддерживали правительство Анголы социалистической ориентации в борьбе с его противниками в гражданской войне, за спинами которых стояли США, Португалия, ЮАР и… Китай. Столько же шли сражения в Мозамбике и Эфиопии. Может быть, одним из наименее известных эпизодов советских «тайных войн» явилось участие наших специалистов в действиях Фронта национального освобождения Алжира против Франции в 1962-1964 годах (наши саперы обезвредили там около 2 млн. мин!).

На презентацию пришли и участники боевых действий, документы и воспоминания о которых изложены в книге. На фото - руководители Союза ветеранов Анголы Вадим Сагачко (слева) и Сергей Коломнин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме документов по грифом «совсекретно», которые впервые представлены по данной теме столь объемно, в книге есть десятки действительно уникальных фотосвидетельств, в том числе из личных архивов, с мест боевых действий в Азии и Африке, увидевшие свет в первый раз.

Президент Союза журналистов Москвы, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На презентацию уникального издания в Музей военной формы пришли член Совбеза РФ Сергей Борисович Иванов и помощник президента, глава РВИО Владимир Мединский, генерал службы внешней разведки Сергей Николаевич Иванов, руководители ведущих СМИ и участники тех самых «тайных войн». Среди которых известные журналисты Алексей Поборцев и Виктор Гусев, а также ветераны боевых действий в Эфиопии, Анголе и Мозамбике Евгений Ежиков, Вадим Сагачко, Сергей Коломнин и Виктор Шальнев.

Телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне приятно зафиксировать финал большой и серьезной работы и поблагодарить архивы и конкретных участников необъявленных войн, - заявил Сергей Борисович Иванов, - Хотя они, эти войны, были не совсем тайными. Наши советники проявили себя достойно. Я например почти ничего не знал о нашем участии в войне в Лаосе. Хочу подчеркнуть: участники отправлялись выполнять свой долг добровольно. В этой книге есть прекрасные фото. Кое-кого я лично знал, например нашего резидента в Каире Кирпиченко. Это первая и очень удачная попытка восстановления закрытых страниц нашей военной истории.

Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Иванов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Мединский заметил:

- Всего было 47 вооруженных конфликтов в 22 странах. Стоило ли нам вмешиваться? Мы всегда устанавливали мир. Строили дороги и заводы. Наших ребят не в чем упрекнуть. Спасибо «Комсомолке» за этот прекрасный проект.

Помощник президента, глава Российского Военно-исторического общества Владимир Мединский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот что сказал главный редактор КП Владимир Сунгоркин:

- Эта книга появилась по предложению Владимира Мединского. Это была трудная книга. Спасибо МИДу, Минобороны и конечно, ветеранам боевых действий за помощь с документами. Это и часть моей жизни. В 80-е годы я работал по линии ЦК ВЛКСМ в Мозамбике. С группой коллег мы создавали комсомольские ячейки на знаменитой реке Лимпопо, посреди кровавой гражданской войны. И нашу работу обеспечивали безымянные советские вертолетчики, - порой спасали нас, вытаскивали из очень сложных передряг. Но ни единого документа, ни одной фотографии, ни одного имени тех вертолетчиков не сохранилось, запрещено было писать, снимать, рассказывать….

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Коломнин заявил:

- Мы с нуля создали армию Анголы и помогли этой стране начать новую жизнь. И сейчас в Анголе много наших друзей, и у России с этой страной хорошие взаимовыгодные отношения. Все было не зря.

Пресс-атташе Союза ветеранов Анголы Сергей Коломнин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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