Врач назвала опасные признаки омикрона у детей, когда срочно необходима «скорая»

Коронавирус продолжает шествие по стране. Хотя уже второй день заболеваемость снижается, но все равно цифры пока еще держатся на достаточно высоком уровне Фото: Shutterstock

Коронавирус продолжает шествие по стране. Хотя уже второй день заболеваемость снижается, но все равно цифры пока еще держатся на достаточно высоком уровне (см. графику внизу полосы). Особенность этой волны в том, что штамм «омикрон» как минимум в два раза чаще заражает детей. К счастью, тяжесть течения болезни и у взрослых, и у детей в среднем легче, чем при штаммах-предшественниках. Но относиться к ковиду как к ерунде совершенно неправильно, предупреждают эксперты.

Если в семье болеют все — и взрослые, и дети, то у детей помимо респираторных проявлений (насморк, кашель, боль в горле, иногда температура) значительно чаще встречаются расстройства ЖКТ (тошнота, рвота, расстройства стула), чаще бывает сыпь на коже и др. Малыши могут быть вялыми, капризными, отказываться от еды (впрочем, как и при любых ОРВИ).

Зоя Андреева, врач, анестезиолог-ревматолог ДГБ №1 Санкт-Петербурга, рассказала о том, какие важные признаки «легонького» «омикрона» нельзя пропустить у детей. И уточняет: эти симптомы в целом критичны для любого заболевания ребенка, особенно ОРВИ с температурой. Поэтому их можно назвать общими «красными флагами», когда необходимо вызывать неотложку:

Жар у малыша до года

Если у новорожденного температура от 38 до 39, да еще и трудно сбиваемая — это всегда повод для обращения как минимум к врачу. Если она еще сопровождается выраженной слабостью, вялостью, заторможенностью, сонливостью — повод для вызова «скорой».

Температура с холодными конечностями

Опасно, если температура выше 38,5 и не снижается стандартными средствами. И на фоне жара спазм периферических сосудов кожи: бледные, холодные, мраморные руки и ноги, цианоз (синюшность) ногтевых лож.

Нестандартное, необычное поведение ребенка на фоне высокой температуры

Еще серьезнее, когда ребенок с температурой ведет себя необычно. Нетипичны психо-моторное возбуждение, непрекращающийся плач, болезненная реакция на любые раздражители, световые, звуковые, тактильные (повышенная чувствительность к прикосновениям). Особенно настораживает монотонный плач младенца.

Обморок, судороги любого характера и продолжительности

Немедленно вызываете «скорую» при судорогах или потере сознания. Или превращение ребенка в ни на что не реагирующую «тряпочку» (обмякание тела) любой продолжительности.

Опасно и вынужденное положение в кровати — напряженное, с запрокинутой головой и подтянутыми к животу ногами.

Сильная головная боль, в особенности сопровождающаяся рвотой

Сыпь, изменение цвета кожи

Любое бросающееся в глаза изменение цвета кожных покровов: бледность, сероватый колорит, синюшность, желтизна. А также сыпь, особенно, если она быстро распространяется и/или присутствуют геморрагические элементы (кровоизлияния под кожей).

Любые нарушения дыхания

Слушайте, как дышит ребенок. Если дыхание стонущее, кряхтящее, шумное на вдохе или выдохе — поводы вызвать «скорую».

Если есть одышка и видно, с каким трудом втягиваются и расправляются легкие — повод вызвать «скорую».

Если носик младенца до года раздувается от дыхания, крылья носа дрожат — повод вызвать «скорую».

Ребенок вынужден спать полусидя, опираясь на руки, потому что лежа тяжело дышать — немедленно звоните в «скорую».

Многократная рвота и жидкий стул больше суток

Это приводит к быстрым потерям жидкости и солей, ребенка практически не удается «отпоить», часто все попытки попить заканчиваются рвотой. Особенно опасно для малышей до 3 лет, у них критическое обезвоживание наступает стремительно.

Очень темная моча, задержка мочеиспускания на несколько часов

Если ребенок не писает несколько часов (младенцы более 3-4 часов, дети старше трех лет - более 6-12 часов). Особенно опасно, если при этом появляются отеки.

Боли в животе

У детей даже вне ковида острое инфекционное заболевание может маскировать хирургические проблемы, и наоборот. С ковидом все намного сложнее. Боль в животе может сопровождать как острый период заболевания, так и быть симптомом постковидного синдрома, включая мультисистемное воспаление (см. ВАЖНО).

Поэтому если ребенок жалуется на живот, его обязательно должен осмотреть врач!

ВАЖНО

На самом деле опасный «мультик»

Мультисистемный воспалительный синдром, возникающий после ковида, поражает сразу несколько органов.

С самого начала шествия ковида по планете, педиатры начали регистрировать у детей резкий рост случаев мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C). Это опасное осложнение, которое поражает сразу несколько органов или систем организма, включая железы. Именно ковид вызывает этот синдром у детей.

Воспалительный процесс способен затронуть любой орган или систему организма у совершенно здорового (до перенесенного ковида) ребенка. Страдают легкие, сердце, различные железы, кроветворная система, суставы. В общем все, что есть в организме маленького человека. В 80% случаев требовалась реанимация. Примерно 11% MIS-C заканчиваются смертью ребенка.

К счастью, это тяжелейшее состояние не самый частый вариант постковида. Так, например, во Франции MIS-C развивался у каждого шестого ребенка на 100 тысяч заболевших. Но это было до «омикрона».

Как новый штамм может повлиять на детей, особенно малышей, мы узнаем только через несколько недель, ведь постковид всегда приходит позже.

Что нам известно о MIS-C:

* Чаще всего связан с ковидом. Даже если ребенок только контактировал с заболевшим или перенес вирус бессимптомно.

* Первые симптомы могут появиться через 2-8 недель (позже — редко) после контакта или перенесенного заболевания. Основное количество описанных случаев воспалительного синдрома регистрировалось с 4 по 6 неделю после ковида.

* Резкое и острое начало.

Признаки опасного состояния

- высокая температура, сразу до 39, не сбиваемая в течение нескольких суток;

- малиновый язык,

- побледневшие, потрескавшиеся губя с ярко-красной каймой,

- конъюнктивит,

- увеличенные лимфоузлы сразу в нескольких местах (полилимфоаденопатия),

- кожные сыпи и сыпь на слизистой рта,

- диарея,

- боли в животе,

- сильная головная боль, спутанность сознания.

Весь набор не обязателен: симптомы могут встречаться в различных сочетаниях. Но подозрение на MIS-C - всегда повод для госпитализации! Поэтому нужно быть очень внимательными к состоянию переболевших детей в ближайшие 1,5-2 месяца.

КСТАТИ

Еще один постковидный враг — синдром Кавасаки

У малышей до 5 лет после перенесенного ковида так же довольно часто (для этого редкого заболевания) регистрировали синдром Кавасаки.

Синдром Кавасаки (СК) — острый системный васкулит (воспаление), до сих пор неразгаданное заболевание, которое встречается в основном у детей. Синдром Кавасаки может приводить к патологическим изменениям коронарных артерий, которые сохраняются в течение жизни и представляют угрозу для здоровья и жизни пациента — высок риск аневризм, тромбозов и пр.

Его симптомы очень похожи на симптомы MIS-C:

- Температура не менее 38С и длительностью не менее 5 суток.

- Поражение слизистых и роговицы глаз, коньюнктивиты.

- Сухость, трещины губ (хейлит), малиновый язык с крупными сосочками (глоссит).

- Изменения кожи рук и ног: плотный отек кистей и стоп; шелушение пальцев, иногда распространяющееся на всю ладонь; эритема (покраснение) ладоней и подошв.

- Сыпь — появляется в первые несколько дней болезни, угасает через неделю.