Суд сформировал коллегию присяжных по делу экс-главы Раменского района Андрея Кулакова

Судить бывшего чиновника будут шесть основных и пять запасных присяжных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже завтра в Подольском городском суде начнут рассматривать по существу уголовное дело Андрея Кулакова. Бывшего чиновника обвиняют в убийстве зампредседателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

По версии следствия, между ней и Кулаковым, который на тот момент занимал пост главы района, был бурный роман, который длился много лет и закончился жестокой расправой. Тело Исаенковой обнаружили 2 мая 2019, уже 30 мая Кулакова задержали по обвинению в убийстве, и в марте прошлого года отдали под суд…. Присяжные признали его невиновным, но оправдательный приговор отменили и дело направили на рассмотрение в тот же Подольский городской суд.

14 февраля, Андрей Кулаков вновь оказался на скамье подсудимых. Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и на время рассмотрения этого дела в суде отправил его, главного фигуранта, под арест.

В этот же день удалось сформировать коллегию присяжных, которым предстоит решить, действительно ли Кулаков убил свою возлюбленную, или нет.

Решать его судьбу будут 6 основных и 5 запасных присяжных заседателей. Вникать в обстоятельства этого запутанного дела они начнут уже 15 февраля.

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