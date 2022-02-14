Путин одобрил 10-страничный ответ по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал Владимиру Путину, что наши дипломаты подготовили большой ответ НАТО по нашим гарантиям безопасности. Переписка между Россией и военным блоком длится с конца декабря.

Два месяца назад мы выдвинули Америке и Европе три принципиальных требования: наступательного оружия не должно быть рядом с нашими границами, Украина не может стать членом блока, а инфраструктуру НАТО надо вернуть к состоянию 1997 года.

- По этим вопросам ответ отрицательный, - рассказал Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что письменный ответ от Запада мы получили, но ни о каком компромиссе речи пока нет.

- Но у вас есть уже проект ответа? - спросил президент во время встречи.

– Он сформулирован на 10 страницах, - подтвердил глава МИД.

Теперь стало известно, что российский лидер одобрил наш ответ.

- Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам, - сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Главный российский дипломат на встрече с президентом добавил, что «наша инициатива по евробезопасности встряхнула западных коллег». Переговоры начались по-настоящему.

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