Сколько теряет Украина от «вторжения», которое даже еще не началось

Украина несет колоссальные убытки из-за паники вокруг "скорого вторжения России".
Фото: REUTERS
США и Британия грозят России «адскими» санкциями в случае «вторжения» на Украину. Но пока от этой истерики больше всех несет убытки … сама Украина.
Западные спецслужбы и журналисты добились своими «прогнозами о начале войны» натуральной паники — из Киева бегут уже все — дипломаты, бизнесмены, чиновники...
Убытки от этого бегства колоссальные.
Попробуем посчитать.
Международные страховые компании заявили, что с 14 февраля не будут гарантировать безопасность полетов над Украиной. Это настоящий приговор для всех авиаперевозчиков, которые берут самолеты в лизинг (а таких абсолютное большинство). Ведь по правилам, арендной техникой нельзя пользоваться без страховки. Причем, ограничения касаются не только украинских компаний, а вообще всех, кто летает в Незалежную.
Авиакомпании голландской KLM, арабских Fly-Dubai и Quatar Airways уже официально объявили об отмене рейсов в Киев. Стране грозит форменная воздушная блокада.
Украинские миллионеры и миллиардеры не стали дожидаться «вторжения», и сбежали заранее. В воскресенье, 13 февраля, 20 чартеров и частных самолетов покинули Украину. Сообщается, что из страны улетел Ринат Ахметов (самый богатый бизнесмен), Василий Хмельницкий (33-й по богатству), Борис Колесников (53-й) и другие. Где они сейчас находятся, неизвестно.
- Украинские олигархи боятся, что британцы устроят большую провокацию на Донбассе, которая заставит Россию применить силу, - рассказал политолог Богдан Безпалько. - И тогда танки под Киевом будут не такой уж и фантазией. Интересно, что некоторые бизнесмены с Украины бегут не в ЕС, а в Москву. Я сейчас о верхнем среднем классе Украины говорю. Конечно, самые крупные предприниматели будут скрываться где-то на Западе.
На родине остался только Коломойский (8-й в рейтинге миллиардеров), но не от особого патриотизма, а потому что в США против него идет следствие. Выезд из страны легко может закончиться для олигарха арестом по запросу Вашингтона.
Игорь Коломойский - чуть ли не единственный украинский олигарх, оставшийся на родине.
Фото: YouTube
Досталось и экономике Украины. Причем проблемы начались еще в ноябре, когда англо-саксы только начали нагнетать и прогнозировать «неминуемую агрессию Москвы».
За 3 месяца курс гривны снизился к доллару на 7%.
Владимир Зеленский сам рассказал, что с начала года за границу из страны вывели 12,5 млрд. долларов.
- Невзвешенная информационная политика очень дорого стоит для Украины, - с раздражением заявил Зеленский о бесконечных западных околовоенных новостях, которые расшатывают финансовую систему.
В Киеве сообщили, что будут брать кредиты для стабилизации бюджета. 1,2 млрд. евро пообещали дать в ЕС. Но украинские власти говорят, что надо не меньше 3 млрд.
За последние три месяца курс гривны снизился к доллару на 7%.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Буквально за несколько последних дней января стоимость гособлигаций Украины снизилась на 17%. Инвесторы массово распродают ценные бумаги, опасаясь, что Киев не сможет расплатиться по долгам и объявит дефолт.
- Ценные бумаги дешевеют из-за информационной истерии. Экономика Украины достаточно стабильна, чтобы в обычное время вернуть деньги за облигации. Мне кажется, кто-то сможет неплохо заработать на падении цен. Сейчас хороший момент, чтобы скупить госбумаги, а потом потребовать от украинских властей денег за них, плюс положенные проценты, - рассказал Безпалько.
Украинский бизнесмен Евгений Черняк (19-й в рейтинге богачей) заявил, что ситуация «на грани»:
- В долг Украине больше никто не даст. А если и дадут, то под огромные проценты. С учетом того, что старые долги никто не простит и их нужно погашать, то для Украины это практически равносильно дефолту, - опасается предприниматель.
Богдан Безпалько предположил, что Запад специально раздувает антироссийскую истерию, чтобы в итоге повлиять на украинские власти.
- Все это может быть давлением на Киев, чтобы они начали таки выполнять Минские соглашения, - предположил эксперт.
У директора Института политики, права и социального развития МГГУ Владимира Шаповалова другое мнение о причинах давления на Киев.
- Я думаю, украинская экономика просто стала жертвой политики НАТО против России. Для Америки нормально в начале переговоров громко кричать. Так Вашингтон ослабляет нашу позицию. Как-то хитро давить на Киев нет смысла — Зеленский и так подконтролен Западу, - заметил Шаповалов.
Эксперты украинского вуза «Киевская школа экономики» сделали прогноз, что ждет страну дальше, если информационное давление не прекратится:
- Инфляция к концу 2022 года поднимется до 11%.
- Курс опустится с 28 гривен за доллар до 32 гривен.
- Акции украинских компаний продолжат дешеветь.
- Валютные резервы будут уменьшатся за счет роста бюджетного дефицита.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тикайте, хлопцы! Ведущие бизнесмены и депутаты ВРУ спешно покидают Украину
Украинские бизнесмены и депутаты спешно покидают страну (подробности)