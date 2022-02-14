«Красные» зоны больниц Архангельской области оснащаются оборудованием для лечения пациентов с хроническими заболеваниями

Новая техника будет закуплена специально для «красных» зон, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области / И. Малыгин.

Архангельские больницы обеспечат современным оборудованием для лечения хронических больных. Новая техника будет закуплена специально для «красных» зон, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией. Современные аппараты помогут медикам спасать жизни людей, поступающих в тяжелом состоянии. Кроме того, техническая модернизация позволит лечить пациентов одновременно и от коронавируса, и от их основных болезней. Лечение будет проводиться параллельно, не дожидаясь того момента, когда больного можно будет перевести из ковидной зоны в профильное отделение в зависимости от основного диагноза.

В ходе оперативного совещания в правительстве региона глава областного минздрава Александр Герштанский рассказал губернатору Александру Цыбульскому: одним из первых будет дооснащен Архангельский инфекционный госпиталь на улице Тимме. Сейчас в клинике расширяют коечный фонд, и после модернизации она сможет принимать до 600 пациентов с COVID-19. Кроме того, в инфекционном госпитале появится отделение интенсивной терапии на 12 мест. На днях в больницу поступит новая техника - компьютерный томограф, рентгеновский аппарат и криогенный газификатор. Этот аппарат позволит госпиталю уменьшить нагрузку на баллонную систему и создать резервный источник снабжения пациентов медицинским кислородом.

- Также у нас появилась возможность приобрести для госпиталя аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он будет использоваться для пациентов с COVID-19, у которых имеется тотальное поражение легких, – сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский. – Это будет второй аппарат в области. До этого такое оборудование было только в отделении сосудистой хирургии Первой городской больницы, что из-за эпидемиологических ограничений не позволяло нам применять его для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Еще два аппарата для гемодиализа регион приобретает для лечения больных с почечной недостаточностью. Один из них поступит в Архангельский госпиталь на улице Тимме, второй получат медики коронавирусного отделения Северодвинской больницы № 2.

В городах Поморья заболеваемость новым штаммом «омикрон» постепенно начинает снижаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это позволит обеспечить непрерывное специализированное лечение таких пациентов по их основному заболеванию, что очень важно при таком диагнозе, – отметил Александр Герштанский.

Ожидается, что в ближайшую неделю районы Поморья могут столкнуться с ростом заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон». В помощь сельским медикам, в частности, в Няндомскую, Котласскую и Плесецкую центральные районные больницы из Архангельска направили дополнительное оборудование для лечения больных с коронавирусом. Тяжелых пациентов с инфекционными заболеваниями из отдаленных и труднодоступных территорий доставляют санитарной авиацией. Для бригад санавиации регион дополнительно приобрел три мобильных комплекта оборудования, в том числе транспортные аппараты ИВЛ.

В городах Поморья заболеваемость, напротив, пошла на спад. По словам главы архангельского минздрава, за последние дни наметилась тенденция к снижению суточного числа заболевших. Особенность «омикрона» - высокая заболеваемость детей, но в Архангельской области юные пациенты переносят болезнь в основном в легкой форме.

Новая волна коронавируса заставила мобилизовать все силы регионального здравоохранения. Как ранее сообщил губернатор Александр Цыбульский, в конце января в Поморье почти в три раза увеличили тестирование на COVID-19. Новые центры экспресс-диагностики на коронавирус появились в Архангельске, в Новодвинске и в Северодвинске. А на базе Архангельского госпиталя для ветеранов войн открылся центр реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Сюда медики направляют северян с постковидной симптоматикой, нуждающихся в реабилитации. Всего в госпитале 165 коек, из них 120 отдали для нужд восстановления здоровья людей, переболевших коронавирусом. Среди распространенных постковидных симптомов – проблемы с дыханием (особенно при физической нагрузке), обострившиеся неврологические и сердечно-сосудистые заболевания. Каждому из таких пациентов врачи назначают индивидуальный план лечения, включающий медикаменты и физиотерапию. Планируется, что в будущем аналогичный центр появится в Северодвинске на базе первой городской больницы.