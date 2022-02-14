Иногда и звезды умеют быть верными: истории друзей из прошлого века – молодые Барановская, Малахов, Гузеева и Порошина

Первая встреча Барановской и Малахова в Англии. Сейчас Юлия и Андрей — лучшие друзья. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артисты часто говорят, что дружба с коллегами рушится из-за конкуренции и зависти к успехам друг друга. Но есть звездные исключения. Рассказываем о дружбе знаменитостей, которых чаще всего обсуждают этой зимой.

Аверин был влюблен в Порошину

Максим Аверин был без ума от Марии Порошиной — в такую красавицу невозможно было не влюбится. Фото: Личный архив

В этом году в новом сезоне сериала «Склифосовский» появилась новая героиня – ее играет Мария Порошина. Маша была счастлива присоединиться к команде проекта еще и из-за того, что давно хотела поработать с другом. Стаж дружбы у Порошиной и Максима Аверина почти 30-лет. Максим Аверин и Мария Порошина однокурсники по Щукинскому театральному училищу. Аверин не стал скрывать: «Как все наши однокурсники, был влюблен в Машку». Но у Мария тогда случился роман с Гошей Куценко и уже на 2-курсе она была беременна. А Аверину пришлось с беременной подругой репетировать на двоих сцену из «Кошки на раскаленной крыше», где герой бьет напарницу. Максим боялся поднимать руку на подружку с огромным животом, но приходилось достоверно имитировать. Маша и Максим были знакомы с мамами друг друга и поддерживали, когда самые близкие люди ушли их жизни. Встретиться старым товарищам удается не часто, но они всегда на связи – обмениваются новостями. Сейчас идут съемки очередного сезона и Мария уже предупредила Макса: жди заголовки «Порошина пропадает ночами с Авериным» или «Порошина беременна от Аверина».

Тарасова с Пугачевой на одной волне

Алла Пугачева и Татьяна Тарасова в минувшие выходные и 15 лет назад. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в минувшие выходные отмечала 75-летие в узком кругу. Среди гостей дома у легенды спорта были супруги Максим Галкин и Алла Пугачева. Многие блогеры удивились. Но оказалось, что дружат легенда спорта и эстрады давно. Татьяна Анатольевна говорила, что любит Аллу Пугачеву столько, сколько та поет. Дружат тоже давно. Недавно на вопрос «о чем они любят секретничать» – Татьяна Анатольевна ответила так: «Надо посмотреть, как она выглядит – потрясающее. И ни про что больше разговаривать не будешь». Тем и для обсуждения у звезд хватает. И баловать они друг друга могут. Как-то Алла Борисовна подарила Татьяне Анатольевне белую норковую шубку, которая пришлась по вкусу тренеру. О презенте этого года пока не известно. Еще одна давняя подруга и постоянная гостья Татьяны Тарасовой народная артистка Марина Неелова. Дружат еще с советских времен, когда Татьяна Анатольевна возила Неелову на своем «жигуленке».

Татьяна Тарасова с подругой Мариной Нееловой 30 лет назад и в 2021 году. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Великий и ужасный» Градский и друг его Буйнов

Градский, Полонский и Буйнов 50 лет назад. И Александр Градский и Александр Буйнов в 2019 году. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На архивном фото, сделанном 50 лет назад, слева направо: Александр Градский, Владимир Полонский, Александр Буйнов. Это начало их дружбы – гастроли, созданной Градским группы «Скоморохи». Пели и западные песни, но чаще – свои. Градский даже сочинили мини-рок-оперу «Муха Цокотуха» по Корнею Чуковскому. После того, как их творческие пути разошлись Буйнов и Градский общались – бывали на днях рождениях, юбилеях и концертах друг друга. В шутку Буйнов говорил о товарище: «великий и ужасный, народный и просто мой друг уникальный музыкант Александр Градский». Буйнов называл друга Саней, не стесняясь признавался в товарищеской любви. А когда Градский умер вспоминал товарища: «Он был правдоруб, не стеснялся во время застоя ломать правду и выдумывать такие песни. Я провел самые лучшие годы, когда мы с ним играли вместе. Саня - это, как Ниагарский водопад. Где он появлялся было много шума и пыли, и музыки, и нелитературных выражений и правды-матки».

Гузеева с Удовиченко - два сапога пара

Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко на самом первом «Кинотавре» в Сочи в 1990-м году; слева на фото — Алика Смехова, на заднем плане — Андрей Григорьев-Аполлонов. Актрисы подружки — две Ларисы и сейчас часто встречаются. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко дружат больше 40 лет. Они даже апартаменты у моря купили в одном жилом комплексе в Болгарии, чтобы в летнем отпуске не разлучаться. Удовиченко в молодости отличалась более спокойным и покладистым характером, а вот Гузеева любила весело проводить время – противоположности притягиваются. Теперь же посиделки чаще всего на кухне друг у друга – готовят обе хозяйки хорошо, поэтому часто обмениваются рецептами сложных блюд. Ссор за 40 лет дружбы не было ни разу. Только в одном разошлись: в прошлом году Удовиченко вакцинировалась от ковида, а Гузеева – нет, вот и попала с коронавирусной пневмонией в больницу.

Малахов с Барановской породнились

Юлия Барановская и Андрей Малахов в Англии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущий Андрей Малахов познакомился с домохозяйкой Юлией Барановской, когда прилетел к ней восемь лет назад в Англию брать интервью. Барановскую с детьми тогда бросил гражданский муж Андрей Аршавин. Малахов не просто выполнил журналистскую работу, но и по-человечески поддержал Барановскую. С тех пор они большие друзья – Андрей умеет дать совет, познакомить с нужными специалистами, повеселиться. Юлия Барановская ценит верность и называет Андрея Малахова «родное сердце»: «Спасибо за твое доброе сердце и отношение к нам с первых дней знакомства». Сейчас уже и Юля – телезвезда, а Барановская и Малахов дружат семьями. В прошлом году Юлия с Андреем и его женой побывала на родине Малахова в Апатитах, на праздновании Масленицы.

Охлобыстин пишет письма Ефремову

Охлобыстин и Ефремов теперь вынужденно стали друзьями по переписке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов близко общались больше 30 лет. Вместе работали, отдыхали, были прихожанами одного храма, Ефремов – крестный старшей дочери Охлобыстина. Последние полтора года – у товарищей перерыв в личном общении. Так как актер Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии, то общение – письмами. От друга в сложный момент Охлобыстин не отвернулся, постоянно на связи с его женой Софьей. Иван Охлобыстин рассказывал, что незадолго до страшного ДТП написал пьесу «Пар», работу над которой должен был начать Михаил Ефремов. Пьеса вышла мистической – будто предсказал друг беду: персонаж, которого должен был играть Ефремов (Михаил Олегович Камергерский) в конце погибает. Друг Ефремова рассуждает так: «Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил…»