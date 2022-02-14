Камин, мраморная лестница и мини-лифт: Веденеева похвасталась роскошным ремонтом своего трехэтажного особняка

Татьяна Веденеева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Веденеева недавно закончила ремонт в своем трехэтажном таунхаусе. Его результатами звезда экрана похвасталась в программе «Звезды сошлись». Телеведущая пригласила съемочную группу канала НТВ в свой дом и провела экскурсию по его комнатам.

Таунхаус Веденеевой расположен в ближайшем Подмосковье. Ремонт выполнен в светлых тонах, в отделке преобладает мрамор и натуральные материалы. На первом этаже просторная гостиная объединена со столовой и кухней. В центре холла красуется дровяной камин. Отдельная гордость хозяйки дома – мраморная лестница с коваными перилами, которую привезли сюда из старого театра.

Таунхаус Веденеевой расположен в ближайшем Подмосковье. Фото: кадр видео.

На втором и третьем этажах расположены спальни и гардеробные. Чтобы не ходить по лестнице, Веденеева установила в доме мини-лифт.

- Люди не молодеют, - пояснила 68-летняя телеведущая. - Я поставила мини-лифт, который доходит до третьего этажа. Ну, если вдруг ногу подвернул или сломал, чтобы не бегать по лестнице. К тому же не надо из гардеробной на втором этаже таскать чемоданы.

Ремонт выполнен в светлых тонах, в отделке преобладает мрамор и натуральные материалы. Фото: кадр видео.

Строители трудились в особняке звезды почти два года. Веденеева принимала активное участие в разработке дизайн-проекта и придумывала различные детали интерьера. Сейчас ремонт почти закончен, остались небольшие недоделки - отделка лифта и лепнина над камином в гостиной.

- Ремонт у меня длился почти два года. Я не делала «умного дома». У меня только есть на лестнице светильники с датчиками движения, - рассказала телеведущая.

. В центре гостиной красуется дровяной камин. Фото: кадр видео.

Татьяна Веденеева живет на две страны: у нее есть квартира в Москве, дом в Подмосковье и апартаменты на южном берегу Франции. Недвижимость в Европе она называет своей дачей. В каком именно городе Франции расположена ее дача, Веденеева не говорит. И только уточняет, что это один из самых красивых регионов страны, побережье Средиземного моря. Судя по ее рассказам, речь идет о Лазурном берегу, давно облюбованном состоятельными россиянами.

- Рядом Монако, Альпы спускаются прямо в море… Там все очень близко: 40 минут на машине до Италии, два часа — до Испании, четыре — до Швейцарии и Германии. И место очень интернациональное. Там меньше всего чувствуешь себя пришельцем, - рассказывала Веденеева ранее в одном из интервью.

Отдельная гордость хозяйки дома – мраморная лестница с коваными перилами, которую привезли сюда из старого театра. Фото: кадр видео.

Татьяна говорит, что чувствует себя на Лазурном берегу как дома, поскольку там живет много русских. По ее словам почти половина недвижимости на юге Франции скуплена иностранцами, в том числе россиянами. Лично ее привлекла дешевизна местного жилья: цены на апартаменты на побережье Средиземного моря ниже, чем на квартиры в Москве.

- На юге Франции как минимум половина солидной недвижимости принадлежит иностранцам, русским в том числе. До пандемии в сезон три самолета в день были забиты битком, ведь цены на квартиры в Ницце даже на первой береговой линии ниже, чем на квартиры в Москве, - пояснила Веденеева. - В общем, это моя дача.

Гостиная объединена со столовой и кухней. Фото: кадр видео.

Телеведущая дважды была замужем, у нее есть сын Дмитрий. Молодой человек получил экономическое образование в Великобритании, вернулся в Москву, но потом снова уехал в Англию.

Веденеева принимала активное участие в разработке дизайн-проекта и придумывала различные детали интерьера. Фото: кадр видео.

Вторым супругом звезды стал бизнесмен Юрий Бегалов. Ради него Веденеева бросила телевидение и уехала жить за границу. Но через 15 лет Бегалов попросил у развод. Они расстались в 2009 году из-за измен Юрия – у него была вторая семья и ребенок на стороне.