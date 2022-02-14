Боль утихла, но не растворилась: Стеша Маликова рассталась с хоккеистом-миллионером из НХЛ

Стеша Маликова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Маликов и его супруга Елена Изаксон вновь принимают поздравления. Едва звездные супруги отметили четырехлетие сына Марка, потом был день рождения самого певца. И вот теперь наступил черед красавицы-дочки Стефании.

Стеша Маликова отметила 22-летие. Выпускница МГИМО собрала лучших подружек и самых близких в одном из московских ресторанов. "У Стеши, как всегда, было изыскано и красиво, - поделились подруги. - Она сказала много добрых слов родителям".

Правда, не обошлось без ложки дегтя. Говорят, решение пригласить только девочек именинница приняла из-за того, что недавно пережила разрыв с любимым. Боль утихла, но не растворилась, пишет "Экспресс газета".

Стоит отметить, что речь идет о звезде НХЛ Кирилле Капризове. За красивым романом молодых людей следили их преданные фанаты. Так, парочка отдыхала на Алтае. И хотя совместных снимков они не публиковали, но зато активно ставили лайки под фотографиями друг друга. А ведь в одном из интервью спортсмен признавался, что довольно редко выражает свою чувства таким образом.

Кирилла называют "золотым мальчиком". Он один из самых завидных женихов среди отечественных спортсменов. Кирилл стал национальным героем в 2018 году. Хоккеист, которому на тот момент было 20 лет, забил победную шайбу в ворота сборной Германии, вырвав для России долгожданную победу на Олимпиаде. Впервые за 26 лет российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами. Капризов был самым молодым членом сборной на турнире в Пхенчхане.

В 2020 году Кирилл уехал в США и подписал пятилетний контракт в НХЛ на 45 миллионов долларов. Он по натуре очень скромный человек. Спокойно относится к дорогим вещам и не понимает ажиотажа вокруг роскоши.