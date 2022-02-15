Анекдоты: Только наш человек, рассматривая красивую картину, может материться от восхищения

- У вас есть алиби?
- Есть. Хотите валютой?
* * *
Народная примета. Если тебя коснулись санкции Запада, значит, жизнь удалась!
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Задайте любому россиянину вопрос: сколько будет десять раз по сто грамм? Хоть кто-нибудь ответит, что будет килограмм?
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Конкурс на лучшую утварь для коммунальной квартиры. Первое место заняла электрическая кастрюля. Варят в ней на обычной газовой плите. Но если соседка пытается снять крышку, ее бьет током.
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Медведь, который 10 лет прожил с цыганами, не ложится в спячку, чтобы у него ничего не украли.
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Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз.
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- Какой главный опыт вы получили на предыдущей работе?
- Делать вид, что не услышал, чтобы не вступать в бессмысленные диалоги.
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Семейная жизнь - это когда она примеряет все свои платья перед зеркалом, а у тебя тепло на душе. Ведь ты сидишь в прихожей в пуховике.
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- Вчерашний борщ будешь?
- Буду!
- Завтра приходи.
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Женщина, заказавшая услугу «Муж на час» для ремонта электропроводки, стала вдовой за 20 минут.
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Говорят, что WADA сомневается в результатах Ледового побоища 1242 года...
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Росстат заявил о рекордном за 8 лет росте доходов россиян.
О рекордном за 8 лет росте расходов Росстат скромно умолчал.
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Бывшие работодатели по пьяни звонят уволившимся сотрудникам и говорят, какого хорошего человека нашли на их место.
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- О, а ты, оказывается, латентный вегетарианец!
- Что?! Ты что, не видишь, что я сосиски ем?
- А ты состав их давно читал? И где там мясо?
* * *
Вот что значит советское образование. Многие год назад были лучшими вирусологами, потом стали специалистами по Афганистану, через некоторое время - по Казахстану, а теперь - лучшие эксперты по фигурному катанию.