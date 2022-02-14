«Не прикасайся — вот самое страшное наказание для меня!»: Ляйсан Утяшева, Анна Седокова, Юлия Высоцкая и Прохор Шаляпин признаются в любви своим партнерам

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

14 февраля еще один повод признаться в любви. В день Святого Валентина знаменитости взяли моду публично выражать свои чувства. У большинства выходит банально. Но есть звезды, кто сочинил свои «валентинки» с душой и вложил в них анализ своего опыта отношений. Выбрали сами оригинальные и душевные признания.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая говорит, что часто смеется со своим знаменитым мужем режиссером Андреем Кончаловским. Высоцкая за хорошее настроение 14 февраля: «В этот мы всегда смеемся, мы вообще часто смеемся вместе. Это важно – смеяться вместе».

Инфоповод (День святого Валентина) спровоцировал Андрея Кончаловского на рассуждения: «Что такое любовь? В разном возрасте мы по-разному отвечаем на этот вопрос. Сегодня я думаю, что любовь – это знание. Знание и приятие всех ипостасей любимого человека, всех его возрастов, всего бесконечного, многогранного образа в его развитии. Представление о близком человеке меняется со временем. Нам вдруг кажется: «Вот, наконец-то я его (или ее) понял». А потом опять: «О, вот теперь-то уж точно понял!» Я знаю о Юлии так много, что могу утверждать: все ее состояния – девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери моих детей – стоят перед моим взором. И при этом до конца я Юлю еще не узнал. Разные грани того человека, с которым ты связал жизнь, познаешь постепенно, с годами. И вот когда даже невыносимые черты становятся дорогими – это залог настоящей духовной связи между людьми. Знание не отдельных сторон личности, а знание всеобъемлющее – это то, что я сегодня могу назвать любовью».

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Комик Павел Воля своей жене телеведущей Ляйсан Утяшевой целый стих написал. А Ляйсан публично выразила эмоции в прозе: «Невозможно «заездить» фразу «я тебя люблю!», заслушать любимый трэк, насмотреться на любимые фотографии. Паша, я тебя люблю! Сегодня лишь очередной повод признаться в любви. Для этого ведь не нужен специальный день».

Анна Седокова и Янис Тимма

Певица Анна Седокова сейчас работает в России, а ее муж баскетболист Янис Тимма – в США. Но Седокова уверяет – для их пары расстояние не помеха и раздает комплименты мужу: «Я не знаю как столько чувство может поместиться даже в таком большом человеке…» Седокова пережила много разочарований из-за экс-партнеров, поэтому теперь утверждает, что любовь – это не когда больно и не когда страдаешь. Седокова готовит марафон и поэтому много рассуждает. Вот свежее на тему Дня всех влюбленных: «Любовь - это когда ты расцветаешь с каждым днем. Когда каждый случайный человек замечает, как ты изменилась. Когда ты сравниваешь свои счета и понимаешь что по сравнению с предыдущим годом - там больше нулей. И приберегите свои камни. Когда ты тратишь все на него с перспективой летать с ним на джете в будущем, тогда тебе в фильме на Netflix сниматься, а не меня учить. Любовь – это, когда ты чувствуешь себя счастливой. Когда его касания делают тебя самой чувственной, и ты скучаешь. Любовь - это когда вам двоим отлично самим, но вместе намного круче…»

Николай Цискаридзе

Народный артист Николай Цискаридзе решил, что 14 февраля поздравлять можно не только влюбленных. Цискаридзе считает, что невозможно не поддаться суете влюбленных: «Пусть повод проявить для кого-то заботу, внимание и любовь будет хоть каждый день, пусть традиции зарождаются в разных странах мира, пусть настроение этого дня сопровождает нас весь февраль, пока не наступит долгожданная весна... Кстати, 14 февраля отмечается еще один не менее важный праздник — День дарения книг, который призван объединять всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. Мне кажется, великолепный день и подарок — книги могут вместе с новыми знаниями подарить целый новый мир впечатлений, любви, приключений и истории».

Александр и Алена Буйновы

Певец Александр Буйнов написал трогательную валентинку жене Алене. Буйнов обожает прикасаться к супруге: «Любовь – это «химия». Когда запах любимой кружит голову, ноздри раздуваются как у оленя во время гона! Причем не духи, а именно тот естественный шарманистый, который ты узнаешь среди тысяч других! Любовь - это «физика», когда двух рук не хватает, чтобы обнять и подключается все тело, но главное - руки! Не прикасайся ко мне - вот самое страшное наказание для меня! Тут уж и не знаешь как дальше жить, куда руки-то девать? Так что тактильные ощущения - это главная «физика»! Любовь - это то, что не проходит после медового месяца, года, после бытовых испытаний, неустроенности и прочих жизненных коллизий. Она только закаляется, очищается от шелухи, становится чище, звонче. И, наконец, ты понимаешь, что любишь свою женщину всю какая есть, со всеми достоинствами и недостатками (этих, конечно, нет в природе), со всеми нежностями, ссорами, слезами, смехом. Любовь - это космос, галактика, вселенная! И в тоже время я обожаю свою Аленку вот такую, земную, с собачкой на прогулке - и нежность разливается сладкой волной. В груди, на душе чисто и сердце замирает!»

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова считает, что влюбленным необходимы памятники – для них они и создаются, чтобы было где встречаться. Так однажды Меньшова встретилась у памятника Пушкина. Меньшова написала свою валентинку на эту тему: «Спасибо, Александр Сергеевич, - все случилось вовремя, никто не опоздал. Нет, не 14 февраля. В апреле 1996 года, потому что февраль в России мало подготовлен к романтическим прогулкам по вечерам. Хотя, в целом, влюбленным, конечно, «море по колено» и абсолютно неважно время года. Но 14 февраля меня все равно радует, как еще один повод сказать близкому человеку о том, что он дорог. А заодно воздать хвалу всем масштабным архитектурным сооружениям, около которых не разминулась в судьбе очередная парочка влюбленных».

Прохор Шаляпин и Татьяна

Певец Прохор Шаляпин вспомнил свою возлюбленную Татьяну Дэвис, которую умерла от ковида в начале года. Прошло полгода и Прохор говорит, что переживает. Шаляпин обратился к умершей женщине: «Танюша, дорогая, с Днем всех влюбленных! Я постоянно чувствую твою любовь и тепло твоей души, хотя тебя уже нет в этом мире. Мы все в свое время уйдем. Все пройдет для нас, закончатся все истории, в прах обернутся дворцы и памятники, утихнут, забудутся все, даже самые красивые песни и истлеют все, и даже самые знаменитые, произведения искусства. Останется только любовь. Она вечна и бессмертна. Она внутри нас. Она и есть Бог - суть всего и главный смысл нашего бытия. Берегите любовь в себе, цените тех, кто вас любит. Это наше спасение и наша единственная надежда на пути к Богу! С праздником Любви!».