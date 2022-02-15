Наезды братков и предательство близких: Что пришлось пережить популярным певицам 90-х

Бойцы московского ОМОНа производят задержание на дискотеке, 1993 год. Фото Александра Шогина /ИТАР-ТАСС/

Увы, быстрый взлет зачастую заканчивается болезненным падением. Так было и со многими звездами отечественного шоубиза - стремительно набирали ход, взмывали к небесам, купались в славе и деньгах, а затем...

Азиза

57 лет

Восточная красавица еще в конце 80-х громко заявила о себе на конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. Песня «Твоя улыбка» даже прозвучала на «Песне-90». Но в 1991 году на концерте в ленинградском ДС «Юбилейный» охранник певицы Игорь Малахов, с которым она на тот момент встречалась (и даже была беременна), подрался с секьюрити Игоря Талькова из-за порядка выхода на сцену, и в потасовке был застрелен сам Тальков. Именно на Азизу обрушился шквал обвинений (чуть ли не в организации заказного убийства), и телеканалы объявили ей бойкот. Вернулась она на эстраду в 1995 году, когда все поутихло (и даже спела с Игорем Тальковым-младшим). Только в личной жизни певицы с тех пор успеха так и не было. Во-первых, она потеряла ребенка от того самого охранника. Во-вторых, следующий союз также оказался неудачным: с питерским бизнесменом Александром Бродолиным певица прожила семь лет, но ни официальным браком, ни рождением детей это не закончилось.

Певица Азиза на сцене, 1995 год. Фото: Геннадия Хамельянина /ИТАР-ТАСС/.

А в 2021 году Азиза впервые вышла замуж - за итальянского ресторатора. Казалось бы, вот она, плата за долгие годы мучений. Увы, «итальянец» Александро Лортэ оказался Сашкой Соколовым из Липецка. Папа сидел, мама - квартирная аферистка. Что у него были за «рестораны», неизвестно, зато известно, что 37-летний муж с радостью заселился в загородный дом Азизы и потребовал... вторую жену. На полном серьезе артистка в телеэфире обсуждала вариант совместной жизни втроем, а то и вчетвером.

В 2021 году Азиза впервые вышла замуж. Позднее стало известно, что 37-летний муж певицы вовсе не итальянец... Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я же восточный человек! - рассуждала певица. - Говорю мужу: давай у тебя будет маленький гарем, три жены, я буду старшая. Эти девочки будут рожать детей, а я - воспитывать.

Лариса Черникова

47 лет

Исполнительница хитов «Одинокий волк», «Да ты не смейся», «Влюбленный самолет» была одной из самых сексапильных певиц 90-х. Кабины дальнобойщиков украшали постеры со знойной красоткой, на радио постоянно крутили ее песни. В 1993 году 19-летняя Лариса Шепелева вышла за 26-летнего предпринимателя Андрея Черникова, помогавшего с записью альбомов, ну а дальше события развивались, как в сериале «Бригада»: через три года после свадьбы мужчину убили.

Кадр из клипа на хит "Я люблю тебя, Дима". Фото: YouTube

- Мужа нашли с пулей в голове на кладбище, на могиле его отца, - вспоминала Лариса. - Милиция это признала самоубийством и сразу закрыла дело. До сих пор не могу понять: как правша мог выстрелить себе в левый висок? У меня не осталось ничего: квартиру, дачу, машину - все пришлось отдать за так называемые долги. Я вернулась к маме с одним маленьким чемоданом...

Лариса Черникова в 2016 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Братки продолжали навещать девушку и требовать денег, которые якобы был должен им муж. Спас контракт с Александром Толмацким - влиятельным продюсером, взявшим певицу под крыло. На заре нулевых Черникова в интернете познакомилась с американским предпринимателем Джеймсом Файором. Улетела жить к нему, вышла замуж, в 2005 году родила сына Кирилла. А потом развелась, потому что супруг сильно пил, осталась жить в Техасе, увлеклась йогой, сыроедением и восточными практиками. Несколько лет жила в Таиланде. Не так давно в эфире у Андрея Малахова певица призналась, что ищет донора спермы, чтобы родить второго ребенка.

Марина Хлебникова

56 лет

Еще в школе в родном Долгопрудном Марина собрала группу «Маринад», начав делать кавер-версии мировых хитов. А уж после обучения в Гнесинке стало понятно: у девушки неплохой голос и реальные шансы на успех. И он случился благодаря хиту «Чашка кофею» (1997). Концерты, награды, ротация на радио и телесъемки - эту брюнетку знали все. Потом было еще несколько хитов, но в нулевых популярность пошла на спад. В этот момент организм Марины и дал сбой.

Марина Хлебникова на сцене. Фото Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС)

- Всему виной была стоматологическая киста, - говорила певица. - Она разрасталась и разрушала костную ткань... Та превратилась в губку.

Так Хлебникова практически перестала петь. В 2005 году от нее ушел второй муж, глава студии «Граммофон Рекордс» Михаил Майданич, - это случилось через пять лет после рождения дочки Доминики.

В 2017 году первого мужа артистки, басиста группы «На-На» Антона Логинова, разбил инсульт. Хлебникова приютила его у себя дома и начала выхаживать. Но спустя год Антон покончил с собой прямо в квартире у певицы. В той же самой двухэтажной квартире в 2021 году Марина чуть не сгорела: уснула после гастролей, начался пожар (сама певица подозревает, что причиной стало короткое замыкание), не почувствовала запаха гари... В итоге артистка получила сильнейшие ожоги. В конце декабря прошлого года Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи.

Марина Хлебникова в марте 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Светлана Рерих

50 лет

Сибирячку Светлану Рерих прославил в 1997 году альбом «Ладошки». Но в начале нулевых Светлана закончила с эстрадой: ушлый продюсер подсунул певице контракт, по которому она едва на еду могла заработать, давая десятки концертов. За суперпопулярный первый альбом получила порядка тысячи долларов.

- После выхода третьего альбома я спросила своего продюсера Аркадия Юркевича: «Где деньги?» - с горечью вспоминала артистка. - Он объяснял, что все эти два года мы отдавали долги за первый альбом. Я верила. Мы были знакомы очень долго. У нас были отношения папа-доча, я жила какое-то время в его семье и все слова принимала за чистую монету!

Светлана Рерих в клипе на песню "Ладошки". Фото: YouTube

Что касается реального папы, то он серьезно болел и нуждался в операции. Светлана попросила у продюсера 2000 долларов на лечение, но тот выдал лишь четверть суммы. Рерих вскипела. Когда через два месяца отец умер, артистка объявила, что уходит. Юркевич указал на контракт, но ее это не остановило. Тогда Аркадий прислал братков. Первый муж певицы тут же подал на развод. Рерих пришлось отдать все деньги, чтобы отбиться от кабальных обязательств контракта.

После развода она влюбилась в командира Грозненского ОМОНа по имени Сергей.

- Я понимала: если меня завтра в каком-то городе обидят, через день этого города не будет, - говорила Светлана. - Человек не был очень богат, но на первое 8 Марта подарил автомобиль.

Увы, в 2001 году щедрого офицера убили на задании.

Через некоторое время певица в третий раз вышла замуж и в 2006 году родила сына Даниила. Но и тут не повезло. Разошлись с супругом, когда ребенку исполнилось полтора года.

Теперь Рерих - нечастый гость частных вечеринок и концертов в стиле «Легенды 90-х», специалист по PR и спортивной психологии.