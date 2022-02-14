22 программиста преступной группы "Lurk" приговорены к тюремным срокам

Задержания прошли по 88 адресам в 13 субъектах России. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сразу 22 программиста преступной группы "Lurk" были приговорены Кировским районным судом г. Екатеринбурга за организацию преступного сообщества, мошенничество в сфере компьютерной информации, неправомерный доступ к компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Они получили реальные сроки.

- Лидер Козловский - 14 лет, его помощники Попов и Кобыльский 13 лет и 12 лет, остальные члены - от 9 до 5 лет, - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России была пресечена деятельность организованного преступного сообщества "Lurk", члены которого причастны к созданию одноименной вредоносной компьютерной программы и хищению с ее использованием денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений в особо крупном размере.

- В период с 2012 по 2016 годы осужденные осуществили неправомерный доступ в банковские информационные системы и путем подмены платежных реквизитов клиентов и произвели переводы денежных средств на подконтрольные им счета. Ущерб от деятельности ОПС составил более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, - сообщили в ФСБ России.

На основании оперативных материалов следователи ФСБ и МВД России в 2016-2017 годах возбудили 5 уголовных дел.

Задержания прошли по 88 адресам в 13 субъектах России: Свердловской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Алтайском и Краснодарском крае, в Республике Крым и Татарстане.

- Организованное преступное сообщество "Lurk" прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована, - отметили в ФСБ РФ.