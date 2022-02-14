Был день нападения – стал Днем Единения

Президент Украины Владимир Зеленский: "Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим".

Украина встречает грядущее "вторжение России" новым праздником. Это следует из видеообращения президента Зеленского, которое он записал сегодня после переговоров с канцлером ФРГ Шольцем. Получилось, как ответ, но почему-то адресатами этого обращения видится не Путин, а Байден, Джонсон и все остальные, кто пугал Зеленского неизбежным "нападением России на Украину".

- Великий народ Великой Украины! – начал Зеленский говорить на камеру, и дальше его было уже не остановить. - Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильное, как никогда. Мы уверены в наших вооруженных силах, и наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, наше единство и наше единство. В основе нашей армии лежит доверие собственного народа и сильная экономика.

Далее он перечислил, как украинцев пугают на военном, дипломатическом и прочих фронтах и перешел к "перемогам". Как следовало из его речи, Украина уже победила ковид, благодаря своей сплоченности и единству, И украинский народ проявил все свои лучшие качества. Кроме того, он повелел вернуться в течение 24 часов всем госслужащим, которые уехали или хотят уехать из Украины (как можно вернуться тому, кто еще не уехал, а только собирается? –прим. авт.), а военным пообещал повысить зарплаты. Для населения, по его словам, вскоре будет создана система информирования.

Но, сами понимаете, без угрозы нападения Зеленский обойтись не мог.

- Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад, - пообещал он. - Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

А закончил уже совсем оптимистично: "У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за неё бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!"

И теперь по подписанному Зеленским Указу о дне единения страны ровно в 10-00 по местному времени 16-го февраля украинцы должны будут поднять Государственное Знамя Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах и исполнить Государственный Гимн Украины.

Сразу видно, что люди готовы на любые жертвы, лишь бы не работать. А сколько доносов получит СБУ 16-го февраля на непатриотичных украинцев, встретивших утро этого дня без флага – представить страшно. Хорошо хоть петь будут не "Суровые годы", хотя, по большому счету, "Ще не вмерла" не очень сильно и отличается. Но рецепт борьбы со страхом просто великолепный. Как там говорили в фильме "ДМБ"? - "А слабость твою мы в подвиг определим". Ленты, шарики, фонарики… Не хватает танцев с бубнами.

Не знаю, как насчет единения, но вот "агрессора" в таком виде встречать точно можно. А если бубнов нет, то можно и заменить их в конце концов. Добавить вместо них праздничные рушники и одежду. И гопак вприсядку.

Осталось еще День Непослушания учредить. Вот его точно все украинцы будут праздновать.