Вопрос дня: Какие слова вы бы сказали Камиле Валиевой перед стартом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, худрук театра «Школа современной пьесы»:

- Я бы сказал Камиле: «Девочка, главное - получи удовольствие от Олимпиады! Ты же к этому шла больше 10 лет!» Большой артист долго и сложно идет к своей главной роли...

Елена ВОЛОСЮК, центр погоды Фобос:

- Могу только пожелать ей успеха, хотя, может, вы удивитесь, но фигурное катание я не смотрю.

Александр ТИХОНОВ, олимпийский чемпион:

- Камила, главное - верь в справедливость! Как бы ни повернулось это колесо, я бы пожелал, чтобы ты вышла со своей ослепительной улыбкой. И чтобы все телекамеры и фотографы поддержали тебя. Красавица, выдай ослепительный прокат - просто назло всем! Я улыбался, когда падал, и вставал. А девочки взрослеют раньше, чем мужики. И ты уже прошла вполне взрослую школу.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, бывший заместитель генсека ООН:

- Я бы Валиевой пожелал при первом в ее жизни настоящем тяжелом испытании выполнить этот урок на отлично. Камиле - максимальной концентрации сил! И по мере возможности преодолеть психологические нагрузки сумасшедшего февраля.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Валиеву международные инстанции поместили в зону неприкасаемости. Если бы они делали по-другому - их бы не понял никто в мире. Я стал равнодушен к Играм, но в этот вторник буду болеть за Камилу. Желаю ей порвать всех на британский флаг.

Илья АВЕРБУХ, продюсер, хореограф:

- Решение по допуску Камилы к стартам мудрое. Это хорошая история с точки зрения юридической борьбы за права спортсменов. И очень здорово, что наша команда права девочки отстояла. Я буду смотреть ее выступление, понимая, что скандал мог по ней ударить, но сломать не мог. И в равной степени переживать за наших Трусову и Щербакову. Желаю им всем,преодолевая препоны, достигать своей мечты. И справляться со своим волнением - что бы ни стало его причиной...