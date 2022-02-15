Виктор Дробыш рассказал о блогерах в шоу-бизнесе и новом проекте "Битва поколений"

Виктор Дробыш стал судьей в новом музыкальном телепроекте "Битва поколений". Фото: предоставлено "МУЗ-ТВ".

Весна на "МУЗ-ТВ" обещает быть бурной: 6 марта телеканал запускает новое шоу "Битва поколений", в котором сразятся артисты из разных тысячелетий. Zivert, "Иванушки International", Даня Милохин, Николай Басков и многие другие - кто круче: титаны шоу-бизнеса или молодняк? Решать это будут члены жюри, в котором организаторы тоже устроили творческое "оливье", смешав мэтров с молодыми блогерами. Так, в одном из выпусков, на съемках которого побывал сайт kp.ru, судьями стали умудренные опытом Лариса Долина, Диана Арбенина, Виктор Дробыш, а также кумиры подростков Мия Бойка, Дава и Леша Свик.

О том, кто сегодня все-таки рулит шоу-бизнесом, и впечатлениях от проекта kp.ru расспросил продюсера Виктора Дробыша.

"Иванушки" обещают удивить зрителей. Фото: предоставлено "МУЗ-ТВ".

"МИЛОХИН ДАЖЕ ГОВОРИТ ПОД ФОНОГРАММУ"

- Виктор Яковлевич, ну что - открыли для себя мир тиктокерских треков? В культурном шоке или еще держитесь?

- Еще как держусь! Знаете, на самом деле это очень классный проект. По-моему, он вообще должен идти постоянно, чтобы люди могли ориентироваться в музыке и понимать, куда она движется. Для себя я сделал массу выводов. Молодежь стала агрессивная, но с желанием зарабатывать и побеждать. А победителей не судят. Я понимаю, что они все достаточно милые люди и заслуживают уважения. Некоторые молодые артисты для меня стали настоящим открытием, остальные - как минимум, на хорошем уровне.

- Вот те раз. А мы-то думали, будете ругаться, как Лариса Долина когда-то на Валю Карнавал...

- Я вам так скажу. К огромному сожалению, сегодня в музыке становится все меньше музыки. Больше хайпа, больше каких-то современных фраз. Ни красивая поэзия, ни гармоничные ходы уже не приветствуются. И я понимаю Ларису Александровну (Долину. - Ред.), которая сказала, что русский язык теряется. Сплошные "затащил", "зашквар"... Такое поколение. А мы были совсем другими: школьниками все хотели играть в подъездах на гитаре какие-то сложные соло, нам хотелось чуть ли не симфонической музыки. Ну представьте альбом Queen, альбом "Ночь в опере". Если бы сейчас я принес такое на радио, вызвали бы дурку! Потому что сейчас тащатся от тиктокерских выкидышей.

Я даже пообщался специально на эту тему. Знаете, как они пишут песни? Секунд 30 тратится на припев. Если фраза зашла с каким-нибудь битом, купленным, конечно, то дальше можно написать куплетик. Это творчество? Нет. Это надо? Да, надо - такая сейчас жизнь. Поэтому ругаться я не стал. Ну я ведь понимаю, что Даня Милохин даже говорит под фонограмму. И зачем мне умничать?

Хабиб - один из участников музыкальной битвы. Фото: предоставлено "МУЗ-ТВ".

ДАВА ОКАЗАЛСЯ "НЕПЛОХИМ ПАРНЕМ"

- Не секрет, что блогеры сейчас очень влиятельны. Не вредное ли это влияние - "ролли на руке, я не жду зэпэ" (строчки из дуэтного хита Филиппа Киркорова с блогером Давой, в котором они поют о красивой жизни без работы на дядю. - Ред.). Вас еще и рядом с Давой посадили в жюри...

- А в итоге, вы знаете, оказался неплохой парень! Я его все подкалывал сначала, мол, наконец-то меня посадили рядом с большим музыкантом. А потом понял, что он вполне ничего и адекватно представляет свое место в искусстве.

- Так чем же вас все-таки порадовали молодые блогеры на проекте?

- Ой, да они все молодцы. Вот девочка сидела с нами в жюри, как ее? Мия Бойко. Я сначала перепутал - думал, что это будет Гойко Митич, какой-то югославский артист. Оказалось, русская певица. И Мия, и Юлия Гаврилина - они такие милые. И относиться к ним надо с юмором. Не пыжиться, не гавкать.

Виктор Дробыш рассказал, кого считает королем отечественной сцены. Фото: предоставлено "МУЗ-ТВ".

- В итоге, кто сегодня круче - "пенсионный фонд", как вы себя назвали в шоу, или молодняк?

- Да пусть будут и те, и другие. В каждом поколении должны быть выдающиеся личности. Мы забыли об уважении, и к молодым звездам тоже. Нельзя сказать, что сегодня рулят эти, а завтра те. На мой взгляд, по большому счету никто не перепел сегодня настоящего короля Николая Носкова. Даже больного его все равно никто не перепоет. Ни Киркоров, ни Михайлов, никто. Также как на Западе никто из рокеров не перепел Rolling Stones. Но в то же время есть и Эминем, и Канье Уэст. Главная проблема в том, что бездарностей стало очень много. Хороших, как всегда, намного меньше.

"МОРГЕНШТЕРН - ПИАРЩИК №1"

- Вы назвали Даву неплохим парнем. Но если ты "неплохой парень", значит ли это, что ты можешь выступать и без особых вокальных данных, и без музыкального образования?

- Ну, неплохой парень уже немало, а что там у него с музыкой, я даже не знаю. Но самое приятное, что я для себя отметил: он не умничал и не корчил из себя этакого музыкального судью, который там чего-то соображает. Он давал оценку как блогер, которому просто немножко повезло: "Я кайфанул". Кайфанул - и отлично, этого достаточно.

- Сейчас все блогеры стремятся в шоу-бизнес. Если ваш ребенок захочет туда пробиться, что скажете ему - "не смей, это гадюшник"?

- Ну почему гадюшник. Как ты сам вокруг себя сделаешь, так и будет. Я считаю, что мои отношения со Стасом Пьехой, с Валерией, с Наргиз - это не гадюшник. Со всеми, кто меня окружает.

Королева джаза Лариса Долина вошла в состав жюри "Битвы поколений". Фото: предоставлено "МУЗ-ТВ".

- Как вам тенденция рэперов бежать из России?

- Я думаю, это тоже часть хайпа. Не так уж все страшно у них, что надо бежать. Просто хотят пережить плохую погоду с выгодным пиаром. Моргенштерн, на мой взгляд, пиарщик номер один в нашей стране. Это талант, это смелость. Ходить по краю и что-то вечно выдумывать - это заслуживает уважения и внимания. Но я говорю о пиаре, не о музыке.

- Вне проекта вы ощущаете эту битву поколений - например, с собственными детьми?

- Ох, это ужас. Конечно, они классные ребята, но есть, как говорится, нюансы. И телефон от них не оторвать, и учиться надо... Это вечная борьба! Но об этом лучше не говорить, чтобы не портить мне настроение.

КСТАТИ

О ЧЕМ ПРОЕКТ

Весной национальный музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ» запускает новый оригинальный шоу-проект «Битва поколений». Креативщики Творческого объединения «Газгольдер» – авторы нашумевших проектов «Музыкалити» и «Вопрос ребром», создали уникальный формат специально для телеканала «МУЗ-ТВ».

Кто и с кем будет биться на сцене нового шоу, узнаем уже 6 марта. Фото: предоставлено "МУЗ-ТВ".

Каждую неделю заслуженный исполнитель и молодой дерзкий покоритель чартов будут исполнять живьем четыре трека: абсолютный хит, лирический трек, новинку и кавер на хит оппонента. Выступления оценит звездное жюри, наполовину состоящее из молодых артистов, блогеров, селебрити, а наполовину из настоящих легенд российского шоу-бизнеса. Именно они решат, кто из двух представителей своего поколения достоин быть победителем в каждом выпуске шоу. Пары артистов-участников канал пока что держит в секрете, но продюсеры шоу обещают, что зрителей ждут по-настоящему неожиданные противостояния.