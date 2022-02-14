Елена Проклова даже в 69 лет загорает топлес

Актриса Елена Проклова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Проклова даже в свои 69 лет может похвастаться красивой фигурой. У Елены Игоревны длинные ноги и внушительное декольте. Звезда кино обожает море и солнце. Загорать она предпочитает в одних трусиках.

У Елены Прокловой есть шикарный особняк в горах. Несколько лет назад она купила участок в Краснодарском крае. Звезда фильмов "Будьте моим мужем" и "Мимино" уезжает в Сочи осенью. "Предпочитаю бархатный сезон с сентября, когда разъезжаются кричащие дети и их вопящие бабушки. В Хосте есть дикий пляж, куда я обычно хожу. Прохожу необходимые 10 тысяч шагов в день туда, где хрустальная вода, никого с утра нет и можно загорать топлес", - делится актриса.

По ее словам, самое теплое море - до ноября. "В декабре при желании можно окунуться. Для меня это не вопрос, потому что я зимой и в прорубь прыгаю, и снегом обтираюсь. Я люблю прохладную воду. Для меня 20 градусов - это тепло. Я считаю, что нагота более естественна, чем одежда", - цитирует артистку Wday.ru.

Говоря о секрете свой красоты, актриса отмечает: "Далеко не каждая в моих годах делает зарядку, ходит к массажисту, в солярий. А я это делаю каждый день, и это часть моей работы. За моей внешностью и формой стоит огромный труд".

Проклова гордится своим возрастом. "Меня устраивает абсолютно все. И мне многое интересно в этой жизни, я многое хочу успеть узнать и сделать", - признается Елена Игоревна.

Елена Проклова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ее красота всегда притягивала к ней мужчин. Четыре года назад актриса сделала сенсационное признание о своих романах со знаменитыми артистами. Роман с женатым Олегом Янковским начался на съемках "Сентиментального романа" в 1976 году. Янковский тогда уже сыграл в фильме "Щит и меч" и был кумиром. Но отношения закончились, когда Проклова забеременела и сделала аборт. Были у звезды экрана и романы с Андреем Мироновым и Михаилом Волонтиром.

А год назад рассказала о любовной связи с женатым артистом, когда ей было всего 15. Разразился грандиозный скандал. Но Проклова говорит: "Мне показалось, что это очень правильный поступок - поднять эту тему на своем примере, не называя никаких фамилий".