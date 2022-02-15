Чем отличаются два предложения о признании ДНР и ЛНР

Прохожий на одной из улиц Донецка. Фото: Николай Тришин/ТАСС

В понедельник, 14 февраля, комитет Госдумы по делам СНГ и связи с соотечественниками рассмотрел два похожих документа. Оба - о признании независимости ДНР и ЛНР. Только один вариант предлагает решить все быстро и разом, а второй сначала предусматривает консультации.

- На заседании было шесть человек. Трое проголосовали за один проект, трое – за второй. Ну мы и решили вынести на голосование Совета оба варианта, - рассказал КП зампредседателя того самого комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай.

Позже спикер парламента Вячеслав Володин в своем телеграме сообщил, что Совет Думы одобрил два постановления об обращении к президенту. 15 февраля на общем заседании депутаты простым большинством голосов выберут какой-то один вариант.

Мы получили тексты обоих документов, чтобы оценить различия.

БЫСТРЫЙ ВАРИАНТ

Это принять «обращение Госдумы к президенту Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики». После одобрения парламента документ сразу отправляется президенту на подпись, а копия – в Парламентскую газету.

ДОЛГИЙ ВАРИАНТ

Тот же текст обращения должен быть одобрен Думой и отправлен в МИД для «консультаций».

Дальнейшая судьба документа вообще не указана. Видимо, после того, как профессиональные дипломаты прочитают обращение и сделают ценные указания, парламентариям надо будет переголосовать за финальный вариант.

Авторы «долгого» варианта считают, что их предложение с консультацией МИД в итоге поможет документу быстрее попасть на стол президенту.

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