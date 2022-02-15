«Я настолько дорогой подарок»: Бузова заявила, что ни один мужчина не потянет ее финансово

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова сейчас снимается в ЮАР: вместе с шоуменом Михаилом Галустяном поющая телеведущая ведет второй сезон шоу «Звезды в Африке». В свободное время Ольга путешествует по стране, загорает у бассейна и занимается спортом. А вот на сердечном фронте у 36-летней звезды «Дома-2» по-прежнему без перемен. В личной жизни поющей телеведущей все настолько глухо, что в День влюбленных Ольга поделилась в Инстаграме печальным роликом. Бузовой пришлось оправдываться за то, что она встретила 14 февраля в одиночестве.

В видео телеведущая сидит за столиком и грустно помешивает соломинкой коктейль в бокале. «Ну что ты задумалась?», - интересуется у Бузовой голос за кадром. В ответ Ольга заявила, что выглядит расстроенной вовсе не потому, что она осталась без валентинок и романтического ужина. Певица объяснила, что она настолько дорогая женщина, что ни один мужчина не потянет ее финансово.

- День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить, - заявила Бузова.

Поющая телеведущая оправдалась за то, что отпраздновала День влюбленных одна. Фото: кадр видео.

Поющая телеведущая постоянно выкладывает в соцсетях провокационные фото из жаркой Африки. Один из последних снимков звезды «Дома-2» и вовсе поверг подписчиков ее Инстаграма в шок. Ольга снялась топлесс в душе. Из одежды на ней – только зеленые плавки, не скрывающие ягодиц. На снимке Бузова позирует спиной к камере, стоя под струями воды.

- Движемся к экватору съёмочных дней в Африке. Я даже не слежу, какой день недели, какое число. У меня есть шоу «Звезды в Африке», и живу я только этим сейчас, - кокетливо подписала Оля свой обнаженный снимок.

Многие уверены, что многочисленные голые фото, которые она публикует в Инстаграме, - это отчаянная попытка привлечь к себе внимание сильного пола. После расставания с блогером Давидом Манукяном Ольга так и не нашла нового избранника. С Манукяном она начала встречаться в 2019 году. А в январе 2021 года влюбленные со скандалом расстались: певица обвинила парня в измене и рукоприкладстве. Манукян же настаивает на собственной версии развития событий. По его словам, он всегда очень нежно относился к Ольге и ни разу ее и пальцем не тронул. Причиной разрыва их отношений он считает несходство характеров. Давид признает, что они с Ольгой слишком разные, и это стало понятно только со временем.

- Мы просто не подошли друг к другу, характеры разные. Это нормально. В начале отношений часто бывает, что два человека испытывают друг другу страсть, а со временем появляются моменты, которые обоих напрягают. Мы поняли, что нам не по пути, - констатировал Давид.

Недавно в интервью "КП" Бузова призналась, что мечтает снова выйти замуж. Певица хотела бы устроить роскошную свадьбу с белым платьем и фатой. Артистка говорит, что у нее обязательно будут дети, как минимум двое - мальчик и девочка. Певица созрела для замужества, правда, потенциального жениха себе пока не нашла.