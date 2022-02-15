Крупнейшей фондовой биржей Индии руководил гималайский гуру

Рамкришна уверена, что не сделала ничего предосудительного

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) принял решение оштрафовать на 30 миллионов рупий (примерно 30,3 миллиона рублей) бывшего исполнительного директора крупнейшей фондовой биржи страны Читру Рамкришну за разглашение конфиденциальной информации.

Выяснилось, что женщина регулярно советовалась по всем вопросам со своим духовным наставником, отправляя ему прогнозы аналитиков, бизнес-планы и протоколы заседаний совета директоров.

По мнению представителей SEBI, гуру, живущий где-то в Гималаях, по сути руководил фондовой биржей, а сама госпожа Рамкришна являлась лишь проводником его воли, не более чем марионеткой в его руках.

Соцсети Индии бурлят от возмущения – пользователи уверены, что экс-директор отделалась слишком легко, а за подобное разглашение информации стоило бы завести уголовное дело.

Вместе тем сама Рамкришна уверена, что не сделала ничего предосудительного.

– Руководители высшего звена часто обращаются за неформальными советами к наставникам, или крупным специалистам в своей отрасли. Я верила, что его руководство помогает мне лучше вести дела, – заявила она в разговоре с журналистами BBC.

Корреспонденты попытались связаться с йогом, но ввиду отсутствия более точного адреса чем «Гималаи» получить комментарии духовного пастыря не удалось.

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