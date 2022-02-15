В США провели расследование против Трампа: Он игнорировал требования безопасности при разговорах по телефону

Трамп просто обожал говорить по телефону и мог запросто прервать любое заседание для того, чтобы ответить на звонок или позвонить сам Фото: REUTERS

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, занятый расследованием прошлогодних беспорядков в Капитолии, выяснил, что действующий на то время президент США Дональд Трамп откровенно игнорировал правила безопасности Белого дома, связанные с телефонными звонками.

Мало того, что у самого президента было несколько телефонов, которые он периодически менял, он с удовольствием пользовался гаджетами ближайшего окружения. В связи с этим следователи зашли в тупик – невозможно точно установить, когда и кому звонил президент во время событий в Капитолии.

Вообще же, по словам бывших сотрудников администрации Трампа, президент постоянно опасался прослушки и мог запросто потребовать трубку у сопровождавшего агента секретной службы, чтобы позвонить жене. Особенно в том случае, если она была не в духе и не отвечала при звонке со знакомого номера.

Кроме того, Трамп просто обожал говорить по телефону и мог запросто прервать любое заседание для того, чтобы ответить на звонок или позвонить сам.

Осведомленные источники утверждают, что раньше протоколы безопасности никогда не нарушались столь откровенно. Например, при Бараке Обаме любые телефонные переговоры президента обязательно заносились в соответствующие журналы, а сами звонки проходили исключительно по официальным каналам – через коммутатор президентской резиденции и оператора связи.

– Обойти это ограничение было невозможно, – заявил журналистам CNN один из бывших сотрудников Белого дома.

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