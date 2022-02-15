Зачем мы пришли в этот мир? Можно ли изменить свой жизненный сценарий, чтобы жить в радости и счастье?

Предоставлено издательством Writer's Way

Совсем недавно литературное агентство Writer’s Way выпустило в свет новую книгу – трансформационный роман о балансе и гармонии “К себе настоящей” автора Елены Гореловой.

Уже не первый год агентство радует и удивляет читателей книжными новинками, улавливая подлинно важные запросы из самых разных сфер нашей жизни. И книга Елены Гореловой “К себе настоящей” – из их числа.

Автор книги – психолог и коуч с 30-летним стажем работы – делится с читателями своим профессиональным и личным опытом в семейной жизни, в воспитании детей, в поиске и открытии себя, своего предназначения и счастья.

“Мое большое желание – помочь людям, и в первую очередь женщинам, сделать их жизнь счастливой и гармоничной, помочь научиться жить здесь и сейчас, хотеть всего и сразу, наслаждаться каждым прожитым моментом”, – так пишет о своей жизненной миссии Елена Горелова.

В роли главных героинь выступают три женщины с абсолютно разными характерами и непростыми судьбами. Но их объединяет нечто общее – они готовы перестраивать обстоятельства и меняться сами, чтобы достичь в своей жизни благополучия и счастья. Прослеживая путь каждой героини, можно стать частью их личной трансформации и преображения, которые приводят героинь к долгожданным переменам.

Роман интересен не только сюжетом. Каждая глава книги заканчивается экспертной вставкой – комментарием автора с объяснением изложенных событий. На фоне живого и захватывающего повествования читателям преподносятся полезные психологические практики для работы над собой: колесо баланса по всем сферам жизни, методики организации и планирования времени, анализ и способы повышения самооценки, поддержания здоровья – все, что помогает женщине быть всегда в согласии с собой и с окружающим миром.

Читателям предоставляется редкая возможность узнать, как проходят коуч-сессии, в которых участвуют героини, и как работа с коучем может изменить взгляд на многие проблемы и подсказать пути их решения. Знакомясь с ситуациями, с которыми обращаются к коучу главные героини и другие персонажи книги, невольно погружаешься и в свою жизнь, улавливая схожесть с собственными личными историями и находя ответы на свои глубинные запросы.

От этого “погружения” создается ощущение, что автор беседует с каждым читателем лично, внимательно слушая, проявляя понимание, предлагая в поддержку свою житейскую и профессиональную мудрость.

Со страниц книги веет душевной теплотой автора. И если вы давно хотели с кем-то поговорить по душам за чашкой чая, то вам следует открыть эту книгу.

Узнать подробнее о книге или купить ее вы можете на ЛитРес.