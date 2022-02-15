Маркировка сделает игрушки безопасными для детей, а электроника перестанет быть «серой»

Из Китая в Россию массово поставляются игрушки из токсичных материалов. Действующее законодательство не препятствует этому Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С 2019 года в России внедряется система цифровой маркировки товаров, которая позволяет отслеживать продукцию от производителя до потребителя благодаря системе «Честный знак». Проект реализуется за счет частных инвестиций и принес государству и бизнесу сотни миллиардов рублей.

БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ

Согласно стратегии по борьбе с контрафактом, государство намерено сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы. Одним из инструментов исполнения стратегии стала система маркировки товаров, которая позволила обелить многие отрасли и принести миллиарды рублей легальным производителям и государству.

Система «Честный знак» позволяет прослеживать всю цепочку участников рынка по каждому маркированному товару. Благодаря цифровому двойнику возможно увидеть производителя товара, дистрибьюторов, посредников, конечного продавца, а также наценки на каждой из ступеней процесса. Если обратить внимание на лекарства, духи, обувь, молоко или сигареты, можно заметить, что на упаковке начали печатать черный квадрат с белыми точками - это и есть код цифровой маркировки, который можно проверить приложением для телефона «Честный знак» и убедиться, что покупаешь качественный и легальный товар. Несколько миллионов пользователей уже нашли сотни тысяч нарушений.

Недавно стало известно, что производители получат доступ к данным о своих товарах, что позволит им анализировать структуру своих торговых процессов, оптимизировать ее и, в конечном счете, снижать цены.

Оператором маркировки в России является Центр развития перспективных технологий, на основе государственно-частного партнерства создавший информационную систему маркировки. Сумма частных средств в проект составляет 250 млрд рублей инвесторов во главе с холдингом ЮСМ Алишера Усманова. Государственные деньги для введения маркировки не используются.

ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ

В сети постоянно появляются новости о том, как маркировка помогает стабилизировать цены, предотвращать и пресекать преступления, увеличивать прибыль легальных производителей. К примеру, после маркировки шуб выяснилось, что их оборот в России в 10 раз больше, чем предполагало государство и аналитики — то есть почти весь рынок был в серой зоне. Такая же ситуация оказалось и в легкой промышленности, и в обуви. Теперь массово пресекают кражи из больниц жизненно-важных лекарств, а контрафакта в онкологических препаратах стало меньше в 10 раз.

В настоящее время планируется эксперимент по маркировке некоторых детских товаров. Ранее Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (принадлежит АО «Звезда» и ПАО «Детский мир») сообщала, что подделки лицензионных игрушек, в том числе с использованием популярных анимационных образов в минувшем году составили порядка 43-44%, то есть почти половина от всего оборота. Из Китая в Россию массово поставляются игрушки из токсичных материалов. Действующее законодательство не препятствует этому. Что может нанести непоправимый вред здоровью.

Аналогично государство планирует маркировку алкоголя и кормов для животных — категорий товаров, в которых подмена ингредиентов, несоблюдение технологий производства и нарушения ради заработка, без оглядки на здоровье ни людей, ни домашних питомцев, стали обычным делом.

В России с 1 марта также планируется эксперимент по маркировке электроники. Минпромторг завершил работу над соответствующим проектом постановления правительства. К эксперименту, который продлится до 31 января 2021 года, могут присоединиться производители и импортеры товаров 26 категорий: от смартфонов и ноутбуков до печатных плат и видеокамер. Но полный перечень продуктов пока не утвержден.

НЕЛЕГАЛЫ УЙДУТ

Разумеется, что от такого положения вещей часть участников рынка не в восторге. Легальные производители вынуждены поднимать цены, чтобы хоть как-то компенсировать свои потери от продавцов нелегальных товаров.

Аналитики юридической фирмы «Городисский и Партнеры» отмечали, что на втором месте после игрушек в контрафакте детских товаров занимает одежда. Как правило подделку в Россию везут из Китая. Зачастую такой товар попадает на рынок онлайн-ритейла по одной схеме: через заранее созданные юридические лица (чаще всего индивидуальные предпринимательства) осуществляется импорт, после чего, индивидуальный предприниматель под видом дистрибьютора лицензионной продукции (или без) заключает договоры с известными онлайн ресурсами и маркетплейсами.

Разумеется, система маркировки решит проблему детского контрафакта, однако как недавно заявляли эксперты НИУ ВШЭ еще одним эффектом от использования системы становится стабилизация цен. Выяснилось, что маркированные товары меньше и медленнее дорожают, чем немаркированные.

В добавок ко всему между легальными участниками рынка детских игрушек будет распределено порядка 30 млрд рублей — примерно в такую сумму оценивают рынок нелегальных игрушек в России. Разумеется, часть игроков, работающих в серую, будут легализовывать свой бизнес, что также хорошо и для потребителя, и для государства. А те, кто не смогут принять честные правила игры — уйдут.