Что не так с версией о том, что обострение конфликта России и Запада - это "ширма, чтобы спрятать очередное уголовное дело Навального"

Тот неловкий момент, когда «оппозиционер всея Руси» - просто харизматичный мошенник. Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Уже попались три поста «людей с красивыми лицами», включая мсье Волкова, которые на полном серьезе полагают, что конфликт России и Запада - это искусственно созданная Путиным ширма, за которой он хочет спрятать очередное уголовное дело Навального.

Ну если это и так, то спрятать он хочет, чтоб не позорить Алексея, который со своими подельниками под предлогом строительства «прекрасной России будущего» собирали донаты с доверчивых хомячков, а тратили на свои «скромные» нужды.

Одна афера с «президентской кампанией» Навального чего стоит. Когда ты прекрасно знаешь, что никакие выборы тебе по закону не грозят, но все равно колесишь с гастролями по стране, собирая дань с электората. Волков-то с Рубановым успели свинтить, а Навальному за всех отдуваться.

Тот неловкий момент, когда «оппозиционер всея Руси» - просто харизматичный мошенник. Ну, помимо того, что вражина и предатель.

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