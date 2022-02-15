Профессор Евстафьев: Американцы нас заманивают на Украину. Это подстава

Все ждут 16-е февраля. День вторжения. Назначено Фото: REUTERS

Почему кровь на Днепре прольется, даже если Россия отведет все войска за Урал? И санкции против нас введут, даже если наша страна самораспустится?

Об этом политолог, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев (автор телеграм-канала «Профессор смотрит в мир») рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущему Сергею Мардану.

НЕ СТРАНА, А «ЗАГОНЧИК ДЛЯ УБОЯ»

Сергей Мардан:

- Профессор, война будет или нет? В воздухе пахнет грозой и порохом.

Дмитрий Евстафьев:

- По логике, я должен воскликнуть: ничего я вам не скажу, пытайте меня, буржуины! Я не знаю, если честно. Я категорический противник любых боевых действий на территории бывшей Украинской ССР, просто принципиальный. Вплоть до готовности ложиться под гусеницы танков. Потому что нельзя идти в этот загончик! Я думаю, что наверху у нас сидят люди сильно не глупее меня, которые все это видят.

Мардан:

- А почему? Почему нам туда нельзя?

Евстафьев:

- Ясно совершенно, что это подстава — для нас. Почти всю украинскую армию согнали на восточный берег Днепра на убой. Ясно, что кровь там по-любому будет, даже если мы вообще ничего не будем делать. Даже если мы за Урал уведем все наши войска, включая Росгвардию. Все равно кровь при таком количестве оружия, при такой бедности, нищете и при такой отмороженности политической, кровь в бывшей Украинской ССР будет по-любому. И зачем нам туда?

Если мы решили через какой-то конфликт окончательно разорвать с Западом, то я думаю, можно найти три-четыре места, где это можно сделать с гораздо лучшим результатом.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев поделился своим мнением о ситуации вокруг Украины Фото: Игорь ОРЕХОВ

ПОПИТЬ КОФЕ НА «ПРИБАЛТИЙСКОМ БАЛКОНЕ»

Мардан:

- Давайте обсудим варианты. Вы где предложили бы начать войну?

Евстафьев:

- Я бы предложил тренироваться на кошечках — например, демилитаризировать «прибалтийский балкон». Это много сил не требует. А эффект будет ровно такой же для нас, как от конфликта на Украине. Но с другой стороны, мы поставим НАТО и Штаты в очень сложное положение: они готовы разменять, скажем, Чикаго на Таллинн? Я уже не знаю, сколько там «н» в конце. Они нас все 5-й статьей пугают (которая гласит, что нападение на любую страну НАТО приравнивается к нападению на всех членов альянса). Ну, давайте, покажите, как будете нас этой 5-й статьей бить.

Мардан:

- Санкций не оберемся.

- А санкции, поверьте мне, они будут ровно такие же. Все то же самое!

Вот мне чем нравятся американцы? Приезжает эта рафинированная Европа, которая нам фигли-мигли показывает, а американцам уже до того надо войнушку устроить с Россией, что они проговариваются: а у нас пакет санкций уже готов. И мы его все равно введем. Нападет Россия, не нападет. Если нападет – введем за то, что напала. Не нападет – введем за то, что не напала.

«Предадовый» пакет санкций введут, даже если мы самораспустимся.

Вопрос дальше: а «адовый» пакет они готовы вводить? У них внутри только-только забрезжила политическая стабилизация. Они выруливают из политического кризиса. Но у них, как говорил один политический деятель: наладил со стеклом – яйца пропали. Вот у американцев дырки в экономике полезли.

Почти всю украинскую армию согнали на восточный берег Днепра на убой Фото: REUTERS

ИХ ЕЛЬЦИНА ЗОВУТ ТРАМП

Мардан:

- Вы считаете, ситуация в американской экономике настолько драматична, что им война могла бы помочь?

Евстафьев:

- Вспомним, что говорил Ленин, как бы мы к нему ни относились как к политику, но политолог он был блистательный. И говорил, что ни одно правительство не упадет, если его не подтолкнуть. Ожидать, что Америка сама упадет… Я знаю людей, они лет сорок этого ждут. Состарились в ожидании.

Но ситуация в Штатах действительно драматичная.

Такой инфляции там не было с 1982 года. Мы этого не понимаем. Для нас с вами 8,2% инфляции – ерунда, ни про что.

Мардан:

- Смешно говорить даже.

Евстафьев:

- Мы жили в 1992 году с инфляцией и больше тысячи процентов… А американец, который жил с инфляцией 2-3 %, у которого под это ипотека. Да ладно – американец. Вот эти все замечательные пенсионные фонды, куда им бежать со своими деньгами? Они сейчас попадут в кассовый разрыв. У них миллионы людей останутся без пенсий. И вот куда им бежать? И в эту дырку залезает вполне понятный персонаж, абсолютно деструктивный, который ничего толкового сделать не может, но может все, что хочешь, разрушить. Американский Борис Николаевич Ельцин, зовут его Дональд Трамп.

И в этих условиях, они, видимо, просчитали, что ценой «предадового» пакета санкций против нас, они еще управляют. А дальше - «адовый». И тут у ребят начинаются вопросы. Прибалтика? А где она? Может, и черт с ней?

В ЗАГРАДОТРЯДАХ — ЗАПАДНЫЕ ЧВК

Мардан:

- Может, и на Украину махнут рукой?

Евстафьев:

- Просто один выстрел на востоке Украины, где масса людей голодная — это совсем другой эффект. А сейчас там явно начнутся проблемы с продовольствием. Мы даже не задумываемся о простой вещи. Для нас держать в состоянии боеготовности армию хотя бы месяц – это напряжно, это денег стоит. Для американцев – напряжно. А вы себе представляете, для нищей, абсолютно разоренной страны под названием бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика, они уже два месяца эту группировку держат! А за спиной – заградотряды всяких западных отмороженных ЧВК. Один выстрел в этой пороховой бочке – всё, привет! И зачем нам туда лезть? Что мы там получим такого?

Один выстрел в этой пороховой бочке – всё, привет! Фото: REUTERS

ЕВРОПУ ПРИГОТОВИЛИ К РАЗГРАБЛЕНИЮ

Мардан:

- Все ждут 16-е февраля. День вторжения. Назначено.

Евстафьев:

- Не подкалываете... Я не могу, 16-го у меня лекция. Давайте после майских.

Мардан:

- После майских нельзя. Американцы на CNN сказали, что земля на Украине вот только сейчас промерзла, идеальный момент для русского танка Т90.

Евстафьев:

- Вот вы сами смеетесь... Давайте не врать хотя бы себе. Мы не можем быть субъектными в войне на европейском направлении. Вы посмотрите, как быстро американцы сделали всю эту Европу! Приехал Макрон. Я его все время защищаю. Меня за это бьют. Это единственный человек, у которого был шанс на субъектность. Но его сломали за три дня! Но для того, чтобы так управлять Европой, американцы ее готовили на роль раскулачиваемого 15 лет. Отжимали ее финансовые институты.

Знаете, в чем разница между Россией и Европой? У нас есть своя платежная карточная система, а у них нет! Это все американские платежные системы. Американцы щелкнут пальцами и европеец не сможет даже молока купить, если он не в деревне живет и у него не осталась наличка. Американцы готовили Европу к разграблению. А то, что там будет - это разграбление, давайте не питать иллюзий. Будет непременно.

А чем мы занимались эти пятнадцать лет?

Мардан:

- И что ж теперь делать?

Евстафьев:

- Давайте искать места, где мы можем быть субъектными. Мы субъектны в Евразии? О, да! Мы субъектны на Среднем Востоке? Да. Может, даже больше, чем в Евразии. А на Ближнем Востоке? Вот давайте играть там, где мы это можем. И не лезть туда, где нас действительно ведут.

Американцы на CNN сказали, что земля на Украине вот только сейчас промерзла, идеальный момент для наступления Фото: REUTERS

НАРЫВ СОЗРЕЛ, ЕГО ПРИДЕТСЯ ЧИСТИТЬ

Мардан:

- А на Украину нас американцы ведут? Заманивают?

Евстафьев:

- Они еще используют замечательное: «Без Украины Россия не будет империей». Это не самый гениальный человек, американский политолог Бжезинский сказал. И мы в это поверили. А никто не обращает внимание, что подъем России хронологически совпадает с ослаблением экономических связей с Украиной? Ну просто, чем они слабее, тем быстрее мы чего-то добиваемся в оборонке, в судостроении.

Я никогда не верил, что мы развяжемся с Украиной по судостроению (наладим производство у себя). А мы развязались! Мы даже не понимаем, насколько это великое достижение…

Если смотреть исторически, твердая государственность к западу от Смоленска - это аномалия, связанная с советской властью и царским режимом проклятым.

Другой вопрос, что там сейчас нарыв уже сформировался. И очень маловероятно, что он прорвется на Запад. Да, есть шанс, что туда пойдет поток мигрантов. Но 90 процентов за то, что он прорвется в нашу сторону. Поэтому этот нарыв надо как-то купировать, никуда от этого не деться.

Ну чего с этим спорить?

Мардан:

- Если на Донбассе полыхнет, там больше ста тысяч человек этой самой голодной украинской армии, которая вооружена, патроны розданы... Много ли вариантов остается у России?

Евстафьев:

- А их нет, вариантов. Это то, что американцы называют «дабл-трек». Да, нужно вскрывать и чистить нарыв, который там накопился. Особенно к востоку от Днепра.

Но тогда нам надо выходить на такие военно-технические решения, которые заставят американцев с нами считаться. Они пока нас не очень воспринимают. В тот момент, когда американцы почувствуют угрозу от нас, вот тогда они начнут с нами разговаривать.

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