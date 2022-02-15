Ленинградская область вошла в ТОП-10 российских регионов по качеству жизни

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал итоги рейтинга регионов-лидеров по качеству жизни. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область вошла в ТОП-10 российских лидеров по качеству жизни. В рейтинге, составленном экспертами РИА Новости по итогам 2021 года, регион занял седьмую строчку. Аналитики сравнили уровень жизни во всех субъектах России по 67 показателям. В том числе учитывались состояние экономики, условия для жизни населения и ситуация в социальной сфере. Далее эксперты рассчитали рейтинговый балл, по которому расставили регионы в порядке убывания.

По итогам 2021 года Ленинградская область сохранила свои позиции в первой десятке регионов по качеству жизни.

- Это достойное место, которое Ленинградская область заняла благодаря совместной работе власти, районов, бизнеса и общественных организаций, - прокомментировал итоги исследования губернатор региона Александр Дрозденко. - У нас хорошие показатели по итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 107,6% и, что для нас важно, рост показали обрабатывающие производства, составляющие основу нашей экономики. Хорошо сработал строительный блок здесь рост и по виду деятельности на 7,7% и по вводу жилых домов на 27%. Поэтапно снижалась безработица, и сегодня она одна из самых низких в России, а реальная заработная плата выросла на 2,4% и по данным на ноябрь составила 51634 рубля.

Александр Дрозденко подчеркнул, что хорошие показатели экономики должны трансформироваться в более высокое качество жизни для людей, в новые социальные программы и выплаты из бюджета.

- Мы продолжаем большую работу по благоустройству общественных территорий, реновации школ и детских садов, обеспечению новым оборудованием наших медицинских учреждений, ремонту и строительству дорог и развязок это то, что напрямую влияет на качество жизни ленинградцев, - отметил глава Ленинградской области.

Первые три места в рейтинге регионов-лидеров по качеству жизни заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Обе столицы России, а также Подмосковье возглавляют этот список уже много лет подряд. Далее места в первой десятке по итогам 2021 года распределились между Татарстаном, Краснодарским краем, Белгородской областью, Ленинградской областью, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, Самарской и Нижегородской областями.

Как отмечают эксперты, ТОП-10 регионов-лидеров с лучшим качеством жизни за последние годы практически не изменился. Специалисты объясняют это высоким уровнем экономического развития: на регионы из первой десятки в целом приходится около половины суммарного валового регионального продукта всех субъектов федерации. При составлении ежегодного рейтинга качества жизни аналитики использовали открытые данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других источников за 2020–2021 годы.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что бюджет Ленинградской области растет восьмой год подряд. За это время доходы региональной казны увеличились в два раза, расходы - в 2,5 раза. Бюджет на 2022 год, как и в предыдущие годы, является социально ориентированным.

- Основная доля финансирования у нас уходит на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Более 65% бюджета уходит на социальные цели и задачи, - отметил Александр Дрозденко.