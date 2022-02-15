В День святого Валентина у налогового инспектора украли драгоценностей на 2,2 млн рублей

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного преступника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратилась 46-летняя Светлана В.*, главный государственный налоговый инспектор ИФНС России по Красногорску. Женщина сообщила полицейским, что стала жертвой ограбления.

Днем 14 февраля Светлана вернулась с работы домой и заметила, что входная дверь в квартиру взломана. В самой квартире Светлану ждал сильный беспорядок. Женщина осмотрела личные вещи и обнаружила пропажу дорогих ювелирных украшений. Светлана поняла, что в ее отсутствие в доме побывал вор и похитил из квартиры все ценное. Женщина обратилась за помощью в полицию.

«Прибывшие на место полицейские установили, что грабитель проник в квартиру потерпевшей на улице Заводской в Красногорске с 10 утра до 15 дня и украл шкатулку с драгоценностями. Общий ущерб от действий вора составил 2 232 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного преступника, который в День всех влюбленных украл у главного налогового инспектора Красногорска украшений более чем на 2,2 млн рублей.

* - имя изменено.

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