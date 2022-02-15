Тещу сына экс-генпрокурора РФ Чайки обманули телефонные мошенники

Елена приходится тещей Игорю Чайке, сыну экс-генерального прокурора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полицию обратилась 58-летняя Елена Пшеницкая, мать 35-летней модели Ольги Чайки. Елена приходится тещей Игорю Чайке, сыну экс-генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Елена Арнольдовна сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников. Несколько дней назад на мобильный Елене позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности одного из крупнейших банков России. «Безопасник» сообщил женщине, что на ее счетах зафиксирована подозрительная активность, вероятно из-за действий мошенников, которые пытаются добраться до сбережений Елены Арнольдовны. Мужчина убедил женщину, что для сохранности денег их необходимо перевести на специальный, защищенный счет.

«Потерпевшая 58-летняя Пшеницкая Елена Арнольдовна находилась дома, в коттеджном поселке «Азарово Южное» в Одинцовском районе Подмосковья. Утром 1 февраля на телефон женщины позвонили мошенники, которые убедили ее перевести им все деньги с банковской карты. Женщина отправила аферистам 100 000 рублей. Вскоре Елена поняла, что стала жертвой преступников и обратилась за помощью в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия.

Корреспонденты KP.RU связались с пострадавшей Еленой Арнольдовной, чтобы узнать подробности случившегося, однако женщина отказалась общаться с журналистами и заявила, что у нее ничего не произошло.

Дочь пострадавшей Елены Пшеницкой - 35-летняя модель Ольга Чайка, в девичестве Пшеницкая. Девушка родилась в Украине, была участницей различных конкурсов красоты, а после переехала в Россию. В 2012 Ольга выиграла титул второй вице-мисс Москвы. По информации СМИ, Ольга Пшеницкая стала новой женой Игоря Чайки, бизнесмена и младшего сына экс-генерального прокурора РФ, а ныне полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки.

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