Напуган и растерян. Почему Зеленский изменил текст обращения в последний момент

Никто давно не ждет ничего сверхъестественного от Владимира Зеленского Фото: REUTERS

Вечернее обращение президента Зеленского было похоже на что угодно, только не на «обращение к нации».

Дело не только в стилистике. Хотя сам жанр предполагает более высокий градус риторики, метафор и образов. Тут не лишним было бы хоть «братья и сестры», хоть - «К оружию, граждане».

Но получилось как у Салтыкова-Щедрина: «От него кровопролитиев ждали, а он — чижика съел».

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство».

Если бы президент Украины предложил через запятую наварить борща и вареников с вишней — этому бы тоже никто не удивился. А почему бы собственно и нет? Ленты, флаги, вареники, смалец...

Никто давно не ждет ничего сверхъестественного от Владимира Зеленского. Я бы даже сказал от него вообще уже ничего не ждут. Человек с повадками вагонного каталы, который развлекает соседей по купе анекдотами, а потом, между делом, предлагает перекинуться в картишки, остался тем же, кем был и два года назад.

Но, в обращение к народу от «14 лютого 2022 року» это все же другая, новая драматургия.

Зеленский растерян. Зеленский — напуган. Обращение, видимо готовилось совершенно другое, но его пришлось заменить в самый последний момент.

Что было в исходном тексте можно только догадываться.

Может быть, согласие на выполнение Минских соглашений. Может быть угрозы олигархам, покинувшим Украину накануне объявленного вторжения. Может быть — роспуск Верховной Рады и введение режима чрезвычайного положения?

Но, что-то или точнее кто-то остановили Зеленского в последний момент. Остановили очень сильными аргументами.

В последнее время в западной прессе в числе вероятных сценариев будущего «вторжения» появилось новое «обновление».

Например, вчера газета Вашингтон Пост упомянула, что кроме танковых колонн, ракетно-бомбовых ударов и кибер-атак, на Украину буду направлены группы убийц, целью которых станет украинское руководство.

Если раньше журналисты и военные эксперты предпочитали подсчитывать число батальонно-тактических групп и рисовали на картах линию Коростень-Умань, то теперь сюжеты военно-тактической игры заиграли новыми красками.

Это — новое. И не исключено, что Владимиру Зеленскому намекнули, что если он сделает неверное решение и что-то пойдет не так, то у него есть все шансы стать жертвой спецоперации. А уж кто станет ее организатором, для него это не будет иметь никакого принципиального значения.

Украинская политика, вся украинская элита находится в состоянии хаоса, которого не переживала никогда. Ни в 2005, ни зимой-весной 2013-2014-го, ни в феврале 2015 года.

Десятки частных и чартерных бортов с олигархами, политиками, депутатами, общественными фигурами покинувшие Украину накануне - это новейшая иллюстрация булгаковской повести «Бег».

Уроженец Киева Михаил Булгаков своими глазами видел отплывающие в сторону Константинополя английские и французские пароходы, которые увозили, как тогда казалось на время, офицеров Белой Армии, бывших имперских чиновников, бывших банкиров, торговцев зерном и певиц петербургских кафешантанов.

Сегодня из Киева тоже бегут. А не состоявшийся ясновельможный пан гетьман всея Украины Володимир Зеленский уже прислушивается к шуму за дверью своего рабочего кабинета.

Ведь ему бежать никто не позволит. Два года назад он выбрал для себя довольно опасную роль, играть которую теперь придется до конца.