Найдет покой вдали от мужа: Семья и коллеги простились с Зинаидой Кириенко

Зинаиду Михайловну похоронят не рядом с супругом, а на Троекуровском кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ

На эту знаменитую сцену в Доме кино, где был установлен гроб, в прежние годы Зинаида Кириенко выходила не раз на премьерах с ее участием.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня на этой сцене ей отдавали последний долг ее коллеги, друзья и преданные зрители. В холле и на сцене установлены венки. Поклонники актрисы несли цветы к ее гробу. В первом ряду сидели родные Зинаиды Михайловны: сыновья Максим и Тимур, её внуки. Как говорила Зинаида Михайловна, «у меня есть огромное продолжение, включая правнучек и правнука». Её близкие в этот день собрались вместе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На экране – огромный портрет Зинаиды Кириенко на фоне берез. Как и большинство ее киногероинь, Зинаида Кириенко была настоящей русской женщиной, преданной в любви, сильной и бесстрашной, которая, если надо, и коня на скаку остановит… В зале звучали песни в её исполнении. У нее был прекрасный голос. «Зинаида Кириенко продолжала оставаться красивой женщиной, она не делала пластических операций, как многие актрисы, - сказал актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. – Она сохранила свой удивительный и такой узнаваемый голос".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий траурной церемонии зачитал телеграммы соболезнования и слова поддержки родным актрисы, в которых говорилось о невосполнимой утрате для российского кинематографа, о том, что навсегда останется творческое наследие актрисы и её незабываемые роли, добрая светлая память о ней.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Не так много коллег Зинаиды Кириенко пришли на прощание: артисты её поколения уходят один за другим. Пришли Людмила Зайцева, Аристарх Ливанов - они вспоминали о совместной работе и дружбе с Зинаидой Кириенко. Народный артист Николай Бурляев назвал Зинаиду Михайловну вольным человеком, казачкой, но при этом очень целомудренной женщиной, чего нет у современных актрис (по мнению Бурляева).

Фото: Иван МАКЕЕВ

Гроб вынесли из Дома кино под аплодисменты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Зинаида Кириенко умерла 12 февраля на 89-м году жизни. Несколько дней она провела в больнице, у нее был диагностирован ковид и инсульт. Она находилась в реанимационном отделении. Кроме того, сообщалось, что у нее был рак поджелудочной железы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2004 году Кириенко похоронила супруга Валерия Тарасевского, с которым прожила более 40 лет. Их брак был очень крепким, несмотря на то, что супруг был моложе Зинаиды Михайловны на 10 лет. Как рассказал нам сын актрисы, его отец похоронен на деревенском кладбище в Подмосковье. Место там занято другими ушедшими родственниками. Поэтому Зинаиду Михайловну похоронят не рядом с супругом, а на Троекуровском кладбище.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Училась жить одна" после смерти мужа и сломала карьеру, отвергнув домогательства советского чиновника: что известно о жизни актрисы Зинаиды Кириенко

Знаменитая советская актриса скончалась на 89-м году жизни (подробности)

Сын Зинаиды Кириенко: «У мамы не выдержало сердце»

Родные народной артистки РСФСР рассказали, где и когда пройдет прощание с ней (подробности)

Как будто чувствовала: Зинаида Кириенко в последнем интервью «КП» говорила о страхе перед болезнью и забвением

Последнее интервью актрисы для «КП» (подробности)